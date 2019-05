Troisième mandat d'Alpha Condé: Halimatou Dalein brise le silence...

CONAKRY- L’épouse du chef de file de l’opposition guinéenne entre dans l’arène de la lutte contre le troisième mandat d’Alpha Condé.

Ce dimanche, Hadja Halimatou Diallo qui avait pourtant presque disparu des radars, avait fait une apparition à Paris dans une manifestation contre le référendum constitutionnel.

A cette occasion, l’épouse de Cellou Dalein Diallo qui décrit la gravité de la situation actuelle du pays, a scandé des slogans hostiles au projet de changement de la constitution.

« L’heure est grave est en Guinée ! Il faut que nous prenions nos responsabilités, il faut que nous nous donnions la main pour sauver notre Guinée », a-t-elle lancé, scandant « non au troisième mandat » et « non au tripatouillage de la Constitution ».

Cette manifestation organisée par le front pour la défense de la Constitution est la deuxième dans l’hexagone. Elle intervient alors qu’en Guinée, Alpha Condé continue de garder le suspense quant à sa volonté ou non de faire le référendum constitutionnel qui lui ouvrira le boulevard pour s’éterniser au pouvoir.

Au lieu trancher court, le chef de l’Etat a déclaré qu’il va « écouter le peuple » et que le moment venu, il « donnera sa réponse ». Mais pendant ce temps, les opposants à ce projet sont réprimés pour la moindre peccadille.

A suivre…

Africaguinee.com