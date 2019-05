Papa Koly Kourouma aux populations de Kouroussa : « ceux qui sont contre la nouvelle Constitution… »

KOUROUSSA- Le nouveau Ministre d’Etat, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, s’investit dans la campagne pour le référendum constitutionnel. Lors d’un meeting animé à Kouroussa, une ville de la Haute Guinée, Elhadj Papa Koly Kourouma a soutenu que le Président Alpha Condé a bel et bien le droit de consulter le peuple.

Le ministre d’Etat Papa Koly Kourouma qui a représenté Dr Mohamed Diané, ministre d’Etat, ministre des Affaires présidentielles et de la défense et sa suite ont été accueillis ce dimanche par une foule acquise à leur cause à Kouroussa. Cette manifestation avait pour but de soutenir les actions du Président de la République, le Pr Alpha Condé. A cette occasion, les différents intervenants ont expliqué au public le bien-fondé de l’adoption d’une nouvelle constitution par voie référendaire.

S’appuyant sur des versets coraniques, Papa Koly Kourouma, le ministre de l’assainissement et de l’hydraulique a rappelé que c’est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut, et lui donne la force de l’exercer.

« Nous sommes là juste pour dire aux populations de Kouroussa que nous sommes engagés au même titre qu’elles. Nous sommes aussi là pour donner des explications sur la différence qui existe entre le troisième mandat, la modification de la constitution et une nouvelle constitution par voix référendaire », a entamé le ministre d’Etat, s’évertuant plus loin à donner des explications en s’appuyant sur des versets coraniques.

« J’ai pris des exemples sur le coran pour dire que le Président de la République a bien le droit de consulter le peuple. C’est ça la meilleure voie. Ceux qui ne seront pas d’accord auront la liberté d’aller s’exprimer dans les urnes en disant non, mais ils ne peuvent pas empêcher ceux qui veulent dire OUI. Sinon, ça serait vouloir une chose et son contraire », défend Papa Koly KOUROUMA.

Plusieurs officiels ont effectué le déplacement dans le Hamana dans le but de sensibiliser les populations sur l’importance d’une nouvelle constitution qui, selon eux, conduira la Guinée dans une nouvelle ère de développement.

Cette manifestation a tout d’abord commencé par un carnaval géant tenu au centre- ville Kouroussa. Plusieurs militants du parti au pouvoir qui ont pris part à ce carnaval scandaient des slogans du genre : « Oui à une nouvelle constitution », « Oui au referendum », « Non a une constitution caduque ».

Dans son discours, le maire de Kouroussa Mamady I Condé a dressé un bilan élogieux du Président Alpha Condé avant de déclarer que les « braves populations de Hamana par sa voix ont demandé une nouvelle constitution par voie référendaire ».

Amadou Oury Souaré

Pour Africaguinee.com

Tél. :(+224) 656 44 26 28