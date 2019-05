Lansana Boffa Camara, maire de Fria : « Je ne suis pas pour une nouvelle Constitution… »

FRIA- C’est un démenti cinglant que le maire de Fria a fait ce lundi 6 mai 2019 suite aux propos tenus par son homologue de Kindia. Mamadouba Bangoura a demandé ce samedi 4 mai une nouvelle Constitution au Président Alpha Condé « au nom de tous les maires de la basse-côte ». Pourtant, à écouter certains élus, le projet d’une nouvelle Constitution n’est pas accepté par tous les maires de la Basse-côte.

Il s’agit notamment du maire de Fria qui a clairement exprimé son opposition à tout projet d’une nouvelle Constitution en Guinée.

« C’est une position à laquelle je n’adhère pas, je n’ai été consulté ni de près ni loin, et je n’ai pas eu connaissance d’une réunion quelconque, donc ça n’engage que lui (Maire de Kindia, Ndlr) et ceux qui le croient. Je ne suis pas pour une nouvelle constitution. Mais je ne suis pas en position de rencontrer tous les maires tout de suite là pour voir si on peut dire quelque chose par rapport à cette situation » a déclaré le maire de Fria Lansana Boffa Camara.

Même position affichée par le maire de Malapouya, une localité située à 37km de la commune urbaine de Boké.

« Le maire de Kindia ne nous a pas consultés, il a juste dit en sa faveur, donc nous ne sommes pas d’accord avec lui. Notre préoccupation c’est comment développer notre localité. Nous ne sommes pas d’accord avec sa déclaration. Je pense que les autres maires partagent mon avis » a souligné Abdoulaye Yeressa.

Alpha Ousmane Bah(AOB)

Pour africaguinée.com

Tél. : (00224) 664 93 45 45