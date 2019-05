Fodé Oussou : "C’est honteux de transporter des gens de Conakry pour aller remplir un stade à Kindia… "

CONAKRY- Alors que les meetings de soutien pour une nouvelle Constitution se multiplient à Conakry et dans les villes de l’intérieur du pays, l’opposition dénonce la dilapidation de l’argent public pour cette campagne en faveur d’un troisième mandat pour Alpha Condé.

Dr Fodé Oussou Fofana, l’un des vice-présidents de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a dénoncé le « transport de citoyens » de Conakry pour la ville de Kindia pour tromper l’opinion sur les véritables soutiens d’Alpha Condé.

« Si Monsieur Alpha Condé veut connaître la position du peuple, qu’il laisse les gens s’exprimer librement. On organise un meeting à Kindia, et ils sont obligés de transporter les gens de Conakry pour pouvoir remplir le stade. Moi j’étais de passage et j’ai vu une ville de Kindia militarisée pour empêcher les citoyens de s’exprimer librement. C’est honteux ! », a dénoncé Dr Fodé Oussou Fofana qui n’a pas manqué de rappeler que ces nombreux meetings sont très budgétivores.

« Tout cet argent qu’ils sont entrain de sortir des caisses de l’État aurait pu servir à autre chose, notamment la construction de certaines infrastructures. Regardez la route entre Conakry et Kindia, c’est vraiment honteux qu’ils aillent faire la fête là-bas. Heureusement que les citoyens de Kindia ont compris et ils ne sont pas sortis. C’est honteux de transporter des gens de Conakry pour aller remplir un stade à Kindia », souligne le chef de file des libéraux-démocrates.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com