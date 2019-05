Can2019 : Bantama Sow lance un appel à Naby Keita et à ses coéquipiers…

CONAKRY-Le ministre des sports a lancé un appel ce lundi 6 mai 2019 à Naby Keïta (forfait de la CAN), François Kamano et leurs coéquipiers du sily senior, leur demandant de s’inspirer de la performance de leurs jeunes frères le Sily Cadet pour faire rêver le peuple de Guinée lors de la prochaine CAN prévue en Egypte.

Sanoussy Bantama Sow a exprimé cette attente à l’occasion d’un point de presse qu’il a organisé à son département pour adresser ses remerciements au Gouvernement et à la Fédération pour leur soutien à l’équipe cadet. Après le retour des vice-champions d’Afrique, Sanoussy Bantama Sow a tenu à adresser ses vifs remerciements au Président de la République et l’ensemble de son Gouvernement pour leur soutien indéfectible à l’équipe cadet lors de leur prestation en Tanzanie.

« J’exprime toute ma gratitude et ma profonde reconnaissance à son excellence le Président Alpha Condé. C’est sans doute grâce à son accompagnement sans cesse avec une volonté manifeste qui a permis à notre cadet national d’obtenir ce résultat élogieux que toute la Guinée se félicite. Je remercie aussi l’ensemble des membres du Gouvernement et en tête le premier ministre chef du Gouvernement pour le soutien apporté à cette jeune et vaillante équipe. Ce soutien réconforte ces jeunes qui en plus de cette deuxième place africaine sont qualifiés pour la Coupe du Monde prévue en octobre 2019 au Brésil. J’adresse encore mes sincères remerciements à la Fédération Guinéenne de Football et l’ensemble de ses démembrements pour leur dévouement dans l’encadrement de ces jeunes. Au comité national des supporteurs de Guinée qui rythme de leur tamtam a soutenu cette équipe jusqu’au coup de sifflet final mais aussi à la mobilisation et à l’accueil de l’équipe, je vous dis merci », a remercié le ministre des sports avant de lancer un défi aux coéquipiers de Naby Keïta.

« Le parcours des cadets m’amène à prendre un engagement solennel de continuer à les soutenir pour les prochaines épreuves. Je lance aussi un appel aux autres catégories, les séniors et les espoirs pour que la performance des cadets soit égalée ou dépassée. Pour les séniors, la campagne égyptienne doit être la suite de la Tanzanie. Naby Keïta, François Kamano, et autres faites nous rêver car le peuple de Guinée à soif des victoires mais surtout de trophée », a-t-il lancé.

Pour mieux maintenir ce cap et aller de l’avant pour espérer de gagner des trophées, le ministre des sports promet d’adopter une autre stratégie qui permettra de mettre les footballeurs guinéens dans le confort.

« Nous allons créer toutes les conditions, les voyages, l’hébergement, la restauration, les primes seront données à temps pour maintenir ce cap. Si vous avez constaté depuis un certain momentça n’a jamais crié, les primes ont toujours été payées à temps et en ce qui concerne les voyages, à chaque moment on prend des vols affrétés uniquement pour l’équipe », a confié Sanoussy Bantama Sow.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023