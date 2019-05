Basketball: La NBA et Solektra lancent une Ligue Junior en Guinée

CONAKRY-La Nationale Basketball Association (NBA) et Solektra International, société spécialisée dans les solutions d’électrification à énergie solaire et qui s’engage en faveur de l’emploi en Afrique ont annoncé le lancement de la première Ligue Junior NBA et un centre de formation de basketball pour les jeunes demoins de 16 ans en Guinée. C’est dans ce cadre que la NBA et Solektra ont remis le tout nouveau terrain de basketball équipé d’un système d’éclairage à énergie solaire au Stade du 28 septembre à Conakry aux autorités guinéennes. Il s’agit donc du deuxième partenariat entre le programme de la Ligue Junior NBA et Solektra International après le lancement de la Ligue Junior NBA au Sénégal au Stade de Liberté 6 à Dakar en décembre 2017.

Le ministre des sports qui a présidé cette cérémonie d’inauguration de ce terrain de basketball et le lancement de cette Ligue Junior NBA, s’est réjoui du choix porté sur la Guinée de participer à ceprogramme mondial.

« C’est avec un réel plaisir mais aussi une réelle fierté que la Guinée accueille sur son sol la Ligue Junior NBA, une initiative uniquement réservée aux filles et garçons de 12 à 15 ans en provenances de nos écoles et centre de formations. L’organisation de cette ligue en partenariat avec la NBA est le fruit d’un long travail qui a nécessité l’implication personnelle du Président Alpha Condé. Donc au nom de tous les sportifs, je remercie tous ceux qui sesont impliquéspour la réussite de ce projet. On ne peut pas parler du développement du sport sans infrastructures », s’est réjoui Sanoussy Bantama Sow avant d’annoncer que son ministère est déterminé à enlever les jeunes de Kaloum desrues.

« Aujourd’hui la priorité du ministère des sports c’est la réalisation des infrastructures ;c’est pourquoi nous sommes en train de vendre un projet qu’on appelle ‘’le sport pour tous ‘’. Il s’agit de réaliser des infrastructures dans toutes les communes de Conakry et dans les 33 préfectures de la Guinée. Nous voulons enlever les jeunes de Kaloumdesrues. Aujourd’hui à partir de 15h il est impossible de circuler dans les rues de Kaloum donc les mois à a venir nous allons procéder au remplage des côtes de Conakry pour construire des terrains de basket, de volley, des petits terrains », a annoncé le ministre guinéen des sports.

La Ligue Junior NBA de Guinée comprendra 30 équipes d’écoles composéesde garçons et de filles de Conakry qui s’affronteront en vue du championnat de la Ligue. Chaque équipe scolaire représentera une des 30 franchisesde la NBA et recevra des maillots correspondant à son équipe NBA pour jouer ses matchs.

Avant de remercier la Société Solektra International et la NBA Africa, le Président de la Fédération Guinéenne de Basketball a formulé d’autres demandes à l’endroit de ses partenaires pour multiplier le nombre des joueurs prévus dans ce programme.

« Aujourd’hui c’est un grand jour pour le Basket guinéen, c’est un départ et nous rentrons dans l’ère moderne du Basket et cela s’ est rendu possible grâce aux grands donateurs qui rapprochent aujourd’hui toute l’Afrique. Je dis merci à la NBA Africa et à Solektra et tout en espérant avoir d’autres équipements de Basket à la base. Aujourd’hui 450 jeunes guinéens vont jouer au Basket et on se battra pour démultiplier le nombre de jeunes pour avoir des très bons joueurs. Grâce à Solektra et à la NBA Africa je pense que nous allons avoir des grands joueurs très bientôt », a demandé Sakoba Keïta tout en rassurant que le fait d’attribuer les noms des clubs américains ne cachera l’identité de la Guinée.

« Le fait de prendre le nom des clubs américains ne cachera pas l’identité guinéenne d’ailleurs c’est un rêve, la NBA c’est le sommet de Basketball, il n’y a pas mieux, c’est le meilleur modèlequi puisse exister à travers le monde », a ajouté le Président de la Fédération Guinéenne de Basketball.

Durant la saison 2018-2019, la NBA et ses équipes prévoient de toucher plus de 51 millions de jeunes dans 75 pays grâce aux matchs de la ligue, aux programmes scolaires , défis de compétences et autres événements de sensibilisation.

Le vice-président de la NBA Afrique a quant à lui exprimé sa satisfaction de constater qu’en République de Guinée il y a une grande passion pour le basketball.

« Je suis satisfait de constater qu’en Guinée il y a une grande passion pour le Basket. Ce n’est pas un hasard qu’au mois de février dernier à Charlotte lors de la NBA All Star Week-end le vainqueur du concours est un jeune guinéen qui joue avec l’équipe d’Oklahoma City Hamidou Diallo. Encore il y a juste moins d’un mois, l’équipe de l’université de Virginia a remporté le championnat et Mamoudou Diakité votre compatriote était l’une des pièces maitresse de cette équipe. Hier vendredi 3 mai j’étais à Dakar on faisait une table ronde pour parler de nos nouveaux programmes à travers L’Afrique et certaines questions étaient relatives pourquoi la Guinée ? Mais vous voyez pourquoi la Guinée, Hamidou Diallo, Mamoudou Diakité et cette forte passion qui existentici pour notre sport », a expliqué Amadou Gallo Fall avant de remercier son partenaire Solektra.

« Je remercierai particulièrement notre partenaire Solektra International.nous avions entamé un partenariat en 2017 où nous avons inauguré le premier terrain à Dakar et ici en Guinée nous réjouissons de pouvoir faire la même chose et de lancer cette première Junior NBA Ligue. Au total 30 équipes vont compétir dans cette ligue et elles représenteront 30 franchises de la NBA. La Junior NBA est un programme de participation mondiale de la NBA et nous nous réjouissions aujourd’hui de pouvoir donner l’opportunité aux jeunes guinéens de pouvoir la pratiquer sur cet édifice avec des lampes voltaïques qui pourrons les aider de jouer pendant delongues durées pendant la nuit », a-t-il ajouté.

La société Solektra International a deux objectifs économiques pour le développement du continent africain : l’utilisation de l’énergie solaire pour l’électrification aussi la fourniture et la distribution de l’eau potable. Solektra est à l’origine du projet Akon Lighting Africa dont le but est de fournir des solutions fiables aux problèmes d’énergie africains et de créer un futur pour l’Afrique.

Le Président Directeur Général de Solektra International qui a offert ce terrain de basketball à la Guinée a à son tour fait l’historique de de la naissance de ce projet. Selon Samba Bathily,ce projet a eu lieu grâce à l’implication du vice-président de NBA Africa.

« Il y a deux ans, nous avons commencé une négociation avec le siège de la NBA à New York et c’est quand Amadou Gallo Fall est rentré dans la danseque les choses sont allées très vite parce que c’est un africain comme nous qui avait le souci du développement du sport. Après les discussions qu’on atenu en Louisiane,nous avons décidé de signer un contrat de cinq ans au niveau panafricain. Nous Solektra, notre approche était comment joindre le sportà l’éducation à travers tout ce qui est les nouvelles technologies et puis aussi notre cœur de métier les énergies renouvelables parce qu’avec ces énergies renouvelables les jeunes pourront jouer 24H/24H, c’est l’exemple ici présent. C’est tout un honneur pour nous Solektra d’accompagner cette jeunesse africaine, nous avons commencé au Sénégal, aujourd’hui en Guinée et demain ce sera dans d’autres pays », a conclu Samba Bathily.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023