Promotion d’une nouvelle Constitution : Mamadouba Bangoura sera t-il expulsé de l’UDG ?

CONAKRY- Le maire de Kindia va t-il être expulsé du parti dirigé par El hadj Mamadou Sylla ? L’Union des Forces Démocratiques a réagi face aux propos tenus ce samedi 4 mai 2019 par le maire de Kindia à l’occasion de la visite du Président Alpha Condé.

Mamadouba Bangoura a demandé au Président Alpha Condé une nouvelle Constitution. Ce qui a choqué la Direction nationale et Bureau politique de l’Union Démocratique de Guinée, le parti qui l’avait présenté comme candidat à la mairie de Kindia.

« Le Président et le Bureau politique national de L’UDG ont écouté avec amertume et stupéfaction la déclaration du maire de Kindia monsieur Mamadouba Bangoura lors du meeting politique organisé ce samedi 04 mai 2019 au stade préfectoral de Kindia déclaration par laquelle il dit que « les populations de Kindia le charge de demander au Président de la République de leur doter d’une nouvelle constitution « .

Le Président et le Bureau politique national désapprouvent et se désolidarisent totalement et irréversiblement de cette déclaration.

Le maire a parlé en son propre nom », a réagi l’UDG qui promet une décision dans les prochaines heures.

« Une déclaration officielle sera produite demain 05 mai 2019 au siège du Parti et une demande d’explication lui sera adressée suite à la quelle le Parti à travers le BPN en tirera toutes les conséquences », pouvait-on lire dans la déclaration signée par El hadj Dembo Sylla, le premier vice-président de l’UDG.

Merci de lire ci-dessous les propos du marie de Kindia, Mamadouba Bangoura…

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com