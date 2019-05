Leadership féminin : NDI appuie les femmes des partis politiques…

CONAKRY- Grâce à l’appui de l’ONG National Democratic Institue (NDI), le cadre de concertation des filles/ femmes des partis politiques de Guinée (CCFPPG) a organisé ce vendredi 03 mai 2019 une assemblée générale extraordinaire. L’objectif de cette rencontre visait principalement à procéder à l’élection des partis membres du directoire et de faire le bilan financier du directoire sortant, a-t-on constaté.

Les femmes des différents partis politiques du pays ont participé à cette journée de travail pour une participation équitable des femmes à la vie politique. Selon la porte-parole adjointe du cadre de concertation des filles/ femmes des partis politiques de Guinée, toutes les femmes et filles des partis politiques adhèrent à la charte et sont membres du CCFPPG qui existe depuis dix ans.

« Cette assemblée générale extraordinaire a pour objectif de faire non seulement le bilan narratif et financier du directoire sortant mais aussi de renouveler les instances du directoire. Cette rencontre entre les femmes des partis politiques vise aussi la mise en place des commissions de travail qui conduiront à l'élection des membres du directoire entrant. Je voudrais remercier le NDI et l'USAID pour l'intérêt qu'ils ne cessent d'apporter pour la consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit en Guinée. La démocratie sans les femmes est impossible », a déclaré Hadja Foulématou Diarra, réitérant l'engagement des membres du CCFPPG pour la participation effective des femmes aux instances de prise de décision.

Pour sa part, la Chargée de Programme Principal au NDI a affirmé que le CCFPPG depuis son installation a renouvelé ses instances quatre fois. Elle a rappelé que la dernière assemblée générale date du 11 mars 2016.

« Au regard de son règlement intérieur, le mandat du présent directoire est arrivé à son terme. Pendant les travaux de cette journée, l'occasion nous sera donnée de débattre des questions ci-après : du bilan narratif et financier du directoire sortant, des perspectives, du fonctionnement du directoire et des commissions de travail, du mode d'élection des partis politiques membres du directoire. Je voudrais vous rassurer que le NDI avec l'appui de ses partenaires poursuivra son engagement à vos côtés pour des succès éclatants », a assuré Mme Bangoura Rabiatou Diaby.

Accessoirement, elle s'est réjouie que cette assemblée générale se tienne à un moment où l’Assemblée Nationale a voté à l'unanimité la loi instituant la parité entre homme et femme pour l'accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives dans les institutions publiques.

« Il nous reste maintenant à accentuer le plaidoyer pour l'adoption rapide du code électoral, la loi organique qui permettra l'effectivité de sa mise en vigueur », a indiqué Madame Bangoura.

