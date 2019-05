Thierno Mamadou: "pourquoi Alpha Condé veut d’une nouvelle Constitution"

CONAKRY-Pourquoi Alpha Condé veut-il avoir une nouvelle constitution au crépuscule de son second mandat ? L’opposant Thierno Mamadou Bah croit savoir la réponse. S’opposant à ce projet, le leader du parti Nouvelle génération pour le changement (NGC), avertit que l’actuel chef de l’Etat veut rester au pouvoir.

« Nous ne sommes pas d’accord avec la révision constitutionnelle, nous l’avons dit clairement au niveau de la NGC et au niveau des Brassards Rouges. Nous sommes pour le respect strict de notre Constitution, celle qui existe actuellement, celle qui a permis au Président Alpha Condé d’exercer le pouvoir pendant 9 ans. On ne voit pas pourquoi c’est lorsqu’il attend d’être sur le pas de la sortie qu’il cherche vaille que vaille, à tout prix changer la Constitution. Mais au-delà d’une modification il veut carrément une nouvelle constitution. Mais cela s’explique par le simple fait qu’il veut continuer à rester au pouvoir », avertit ce leader politique de l’opposition.

En début de semaine, des heurts sanglants visant notamment des opposants au troisième mandat ont éclaté à Kankan. Thierno Mamadou bah dénonce une forme de dictature orientée, mais qui, prévient-il ne prospérera guère.



« C’est de la dictature puisque ceux-là qui sont très minoritaires et qui veulent faire la promotion de ce fameux 3ème mandat ne sont jamais inquiétés, ils sont d’ailleurs subventionnés, protégés pour faire leur promotion. Par contre, ceux-là, les plus nombreux qui se sont mis du bon côté de l’histoire et qui veulent à tout prix se battre pour dire NON un éventuel 3ème mandat, ils sont réprimés parfois dans le sang. On a vu ce qui s’est passé à Kankan, il y a eu des blessés graves, des interpellations. Donc toutes les libertés collectives et individuelles sont sérieusement menacées dans notre pays. C’est une nouvelle façon d’instaurer une dictature, mais ça ne marchera pas puisqu’on ne se laissera pas faire », a-t-il martelé, indiquant que la pluralité des mouvements de protestation contre le troisième mandat n’est pas un handicap. Selon lui, ces forces finiront par converger.

« Il y a plusieurs mouvements, plusieurs voix qui se lèvent ici et ailleurs pour dire NON à un éventuel 3ème mandat et pour dire NON à une nouvelle Constitution dans ces conditions-là. Mais à un moment donné, tous ces mouvements, toutes ces voix qui se battent sincèrement pour le bien du pays vont finir par converger. Il n’y a pas de divisions comme le pensent certains », assure le leader de la NGC.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com