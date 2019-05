Electricité : EDG se rapproche davantage de sa clientèle...

CONAKRY-La Société Electricité De Guinée (EDG) a inauguré ce jeudi 2 mai 2019 une nouvelle agence commerciale spécialement dédiée aux grands comptes. A cette occasion, l’entreprise a lancé de nouveaux services-client pour améliorer la qualité de ses prestations, renforcer la relation avec sa clientèle et redresser ses performances commerciales. Cette innovation rentre dans le cadre de sa mission de redressement du secteur de l’énergie en Guinée.

Lors de cette cérémonie d’inauguration, l’Administrateur Général d’EDG a présenté devant un panel d’invités, les composantes de cette nouvelle agence. Selon Abdenbi Attou, quatre services sont mis en place dans ce nouveau bâtiment d’EDG pour faciliter et simplifier les démarches des clients.

« Il y a quatre (4) composantes : la première c’est le centre de service client. C’est un centre de service qui sera à même de répondre à toutes les demandes d’information des clients sur les comptes client. Puisque chaque chargé de clientèle aura accès à la base de données clientèles et pourra répondre aux demandes d’information. De même, il conservera sa demande d’intervention pour les interventions techniques. Ce centre est ouvert et accessible 24H/24H et 7 jours sur 7. La deuxième composante concerne l’agence des grands comptes. Cette agence regroupe tous les gros clients importants qui sont des clients raccordés sur le réseau moins tension ou les gros clients de la basse tension. Cette agence des grands comptes offre un espace d’accueil assez particulier pour ce type de clientèle. Elle permet à cette clientèle de régler toutes les démarches ainsi que les formalités. Des chargées de portefeuilles sont mises à leur disposition pour pouvoir régler tous les processus administratifs. La troisième composante est axée sur le centre de supervision des compteurs intelligents. Là aussi, nous avons des compteurs intelligents qui pourront envoyer toutes les informations. D’ici, se placera une plateforme d’information et de consolidation de toutes les données des clients qui permettront de suivre en temps réel ce qui se passe chez les consommateurs des différents clients. Ceci permettra aussi aux clients industriels d’avoir accès à un certain nombre d’informations qui les concerne soit au niveau de leur suivi de consommation, ou avoir accès à leur cours de charge. Enfin la quatrième composante est le guichet unique promoteur. Il s’agit d’un un service supplémentaire qui consistera à être l’interlocuteur privilégié et unique de tous les promoteurs industriels et immobiliers qui souhaitent se raccorder au réseau d’EDG. Cela va favoriser la synergie entre le processus accès et le processus abonnement puisque sur le même lieu nous avons consolidé les deux démarches importantes. La formalité avant d’avoir l’accès et ensuite les formalités pour avoir un abonnement et avoir un compteur », a expliqué l’Administrateur Général d’EDG.

Poursuivant son intervention, Abdendi Attou a évoqué les avancées liées au redressement interne d’EDG. Les coupures d’alimentation du réseau ont été considérablement réduites entre 2016 et 2018, passant de 350 heures à 238 heures, a révélé l’Administrateur Général de la société «Électricité De Guinée ». En plus de la réhabilitation des lignes du réseau électrique, plus de 500 postes électriques ont également été construits.

Le mois dernier, EDG a annoncé qu’elle a franchi la barre du demi-million d’abonnés contre seulement 238 mille en 2015. D’ici fin 2019, l’entreprise compte atteindre la barre des 700 mille clients.

« Tous ces services s’inscrivent dans le cadre du redressement commercial d’EDG et participe à l’amélioration de la qualité de service mais aussi au développement des capacités de nos agents. D’autres projets avaient été lancés par EDG et ont permis largement d’améliorer les performances commerciales à savoir la pose des compteurs, la vérification systématique de la conformité, l’opération de recensement et de régularisation, la mise en place d’un réseau tier pour le payement des factures pour la clientèle basse tension, les particuliers et les petits professionnels. D’autres services et outils de gestion seront prochainement mis en service à savoir le payement en ligne via le site internet, le payement par mobile des facteurs via les applications. Tout ceci est en cours de développement. L’opérationnalisation des règlements de service est aussi en ligne de mire. Le recensement opérationnel d’EDG a bien été globalement engagé conformément au plan de redressement interne d’EDG conçu dans le cadre de gestion signée entre le groupement Veolia et l’Etat guinéen pour une durée de 4 ans », a-t-il ajouté.

Présent à cette rencontre, le Secrétaire Général du ministère de l’énergie qui représenté le ministre Cheick Taliby Sylla à cette cérémonie a rappelé aux responsables d’EDG qu’il existe encore d’autres actions à compléter pour rendre la gestion clientèle plus efficace.

« Cette activité entre dans le cadre de la mission qui a été confiée à Veolia dans le cadre du redressement du secteur de l’énergie. Mettre aujourd’hui en place une structure qui permettra de faciliter la collecte des fonds et la sécurisation des revenus du secteur ne peut être que salué. C’est une bonne chose mais il y a des actions à compléter. Donc il faut les compléter pour que la gestion de la clientèle soit totale », a lancé Sékou Sanfina Diakité.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél.: (00224) 666 134 023