Alpha Condé vante les mérites des PA : « On osait pas passer par Ratoma… »

CONAKRY- Alpha Condé est bien satisfait de l’installation des PA (Points d’Appui) dans certaines zones de Conakry, notamment dans la commune de Ratoma.

Le Chef de l’État a rappelé que l’insécurité était telle qu’on ne pouvait pas passer par certaines zones de la capitale guinéenne.

« On osait pas passer par Ratoma, parce qu’on pouvait casser ta voiture. C’est pourquoi on a installé les PA. Nous sommes pour la liberté d’expression, mais pas en empêchant les autres de circuler. Bâ Mamadou et moi nous avons organisé plusieurs fois des manifestations ici, mais jamais on a cassé même un vélo (…) », a rappelé Alpha Condé.

Le locataire du Palais Sékoutoureya estime être très tolérant, surtout envers les Hommes de médias qui selon lui, l’insultent parfois.

« Les journalistes des radios manquent de respect au Président. Mais je m’en fous. Je n’ai jamais voulu qu’un procureur poursuive un journaliste, parce que ça ne va pas s’écrire sur mon dos », a-t-il lancé.

Ces précisions du Président Alpha Condé interviennent à un moment où l’opposition et plusieurs organisations de la société civile menacent de prendre la rue pour dénoncer la promotion d’une nouvelle Constitution.

