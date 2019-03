Inédit :Quand des déguerpis élisent domicile dans une mosquée à Conakry…

CONAKRY-Ce sont des images inédites, la mosquée, ce temple sacré consacré au culte musulman, est transformé en lieu… d’habitation!

Décidemment les opérations de déguerpissement en cours à Conakry nous aura tout montré. Alors que certains déguerpis dorment à la belle étoile, d’autres ont élu domicile dans les lieux de culte.

Faute de trouver un nouveau logement, certains déguerpis d’Ibrahima Kourouma ont trouvé refuge dans une mosquée à Koloma 1. Des hommes, des femmes, des enfants passent la nuit dans une mosquée au milieu de leurs bagages. Les images sont saisissantes…

« Nous avons cherché des logements, mais nous n’avons pas trouvé. C’est pourquoi nous sommes confinés ici. On est inquiet. Nous sommes nombreux ici, certains sont allés chercher la bouffe. 22 personnes passent la nuit dans cette mosquée avec leurs enfants et les bagages. Mais on n’a pas le choix », témoigne cette mère de famille propriétaire d’une grande concession qui a été démolie par les bulldozers du département de la ville.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com