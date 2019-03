Guinée : quelles sont les attentes de l'opposition vis-à-vis des forces de l’ordre et de sécurité ?

CONAKRY- Les opposants au régime du Président Alpha Condé ont lancé un message particulier aux forces de l’ordre et de sécurité. Les membres de l’opposition républicaine ont invité les Hommes en uniforme à adopter un comportement républicain face aux revendications des citoyens.

« Elle rappelle aux forces de l’ordre et de sécurité que le comportement républicain ne doit pas signifier un soutien aveugle à un régime qui viole la Constitution et les libertés fondamentales. Au contraire, un comportement républicain implique la défense de la République, de sa Constitution et de son intégrité territoriale, tout en assurant la préservation de la paix et la protection des citoyens », ont lancé les membres de l’opposition républicaine qui rappelle que toute la responsabilité qui est la sienne et le peuple de Guinée peut compter sur son entière détermination pour faire triompher son ultime volonté.

Cet appel de l’opposition intervient au lendemain du discours tenu par le Président Alpha Condé au siège du RPG Arc-en-ciel. Les propos tenus par le Chef de l’exécutif guinéen ont été vivement critiqués par une partie de l’opinion.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com