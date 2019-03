Concert : Cellcom-Guinée accompagne le groupe Instinct Killer…

CONAKRY-Entreprise citoyenne au service de sa clientèle, Cellcom-Guinée veut marquer de son empreinte indélébile le concert épique du groupe de musique urbaine Instinct Killer prévu le 30 mars prochain sur l’esplanade du palais du peuple.

En prélude donc à cette dédicace de l’album Genre-Genre, la compagnie de téléphonie mobile qui n’est pas à son premier coup d’essai dans le domaine organisationnel promet d’être proche de ces artistes qui égayent plus d’un mélomane à travers leurs tubes.

En conférence de presse pour le démarrage de ce concert attendu ce week-end, Mohamed Danso , de la cellule communicative de Cellcom-Guinée, a indiqué que son entreprise qui accompagne généralement les artistes guinéens a prévu pour cette fois d’agir sous une autre forme inédite.

‘’ Pour ce qui est notre partition dans cet évènement tant attendu par les milliers de fan, Cellcom-Guinée vient à titre de soutien à travers la plate-forme de tonalité Tam-Tam qui permet aux clients d’activer une musique du groupe Instinct Killer comme son d’appel’’, a précisé cet employé de la compagnie de téléphonie Cellcom.

Fish Killa, voix leader du groupe Instinct Killer au nom des membres du crew a exprimé toute sa gratitude par la mobilisation de tous ces sponsors et spécialement l’entreprise Cellcom.

‘’ Je suis fier de porter haut les couleurs de mon pays. C’est bien de se sentir aimé et entouré de ces grandes structures. Pour ce concert qui a pour slogan ‘’Genre Gbo’’ on promet de tenir en haleine tous les fans qui feront le déplacement de l’esplanade du palais du peuple ce 30 mars 2019’’, s’est engagé Fish killer.

Quatrième opus du groupe Instinct Killer depuis sa reconversion de groupe de danse en groupe de musique urbaine, cet album a été réalisé entre la Guinée, la Jamaïque et la France. Mélange de rythme, ce répertoire de son qui s’intitule Genre-Genre a plusieurs tendances de variétés musicales. Pour ce concert, le groupe Instinct Killer réserve à ses milliers de fans un concert de plus de deux heures avec des chants de la danse et plusieurs autres surprises le 30 mars sur l’esplanade du palais du peuple.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 655 31 11 13