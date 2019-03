Cheick Sako menace : « les politiciens qui crachent sur les magistrats… »

NZEREKORE- Certains hommes politiques sont encore dans le viseur du Ministre d’État chargé de la justice. Maître Cheick Sako menace de traduire en justice toute personne qui « cracherait » sur les magistrats.

« Je demanderais à la population de respecter les magistrats que vous avez en Guinée, et notamment à Nzérékoré. Ici dans ce pays, j’entends quelques politiciens que je ne nommerais pas, quelques hommes d’affaires riches dans ce pays, qui crachent sur les magistrats, qui les insultent. Ce n’est pas acceptable, c’est contraire à la loi. Quiconque va cracher sur la magistrature, nous allons l’attraire à la justice pour qu’il vienne s’expliquer devant les juges ; Si ce qu’il a dit est vrai ou faux. Et si c’est faux, il sera condamné. Je pense que les rares hommes politiques qui ont craché sur les magistrats dont certains sont originaires de cette région (Nzérékoré, Ndlr), j’espère qu’ils m’entendent et comprendront, dans un tel pays on ne doit pas insulter un magistrat. Si on en veut à un magistrat, on saisit le conseil supérieur », a prévenu le Ministre d’État Cheick Sako.

Cette menace du garde des sceaux intervient au lendemain de la déclaration faite par la direction nationale de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée qui a dénoncé la condamnation de Boubacar Diallo dit « Grenade ».

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Pour Africaguinee.com

Tél. (00224) 628 80 17 43