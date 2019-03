Pr Babou Niang : « Il faut démystifier la sorcellerie et la magie… »

CONAKRY-Le professeur Babou Niang, défenseur des valeurs traditionnelles africaines est arrivé ce lundi 25 mars 2019 à Conakry où il a été accueilli en grande pompe à l’aéroport International Gbessia. Durant son séjour, il animera des conférences débats.

En tournée africaine, ce traditionaliste de nationalité malienne s’est fixé comme objectif d’organiser des conférences débats dans plusieurs pays africains pour démystifier la magie, la sorcellerie et de soigner certaines maladies dites incurables.

A sa descente de l’avion cet après-midi à l’aéroport international Conakry-Gbéssia, Babou Niang a donné les raisons de cette tournée. Selon lui, il est temps pour les africains de montrer les vraies valeurs du continent. Ce traditionaliste explique que l’Afrique a ses propres valeurs, et celles-ci sont loin d’être la guerre ou la famine.

« L’objectif de ma visite c’est de venir organiser une conférence débat sur la démystification de la magie et la lutte contre tous ceux qui pratiquent certains secrets frauduleux ou détenteurs des secrets qui ont tendance à faire disparaitre les vraies valeurs africaines et de l’Afrique. Nous sommes au XXIèmesiècle, il est temps que les africains se réveillent, il est temps qu’on montre les vrais visages de notre continent. Vous savez aujourd’hui l’Afrique est le continent le plus détesté dans le monde entier à travers nos détenteurs des secrets. Donc pour nous, les enjeux c’est de venir former, informer, montrer les vraies valeurs de l’Afrique, montrer que l’Afrique ce n’est pas seulement les guerres, la misère, la famine. L’Afrique a ses valeurs, si nous prenons l’exemple sur la charte du manding qui a été constituée à Kourkanfouga, qui montre que certainement l’Afrique était là depuis le commencement des temps. Hélas, cela n’a pas été compris par nos détenteurs des secrets, voilà pourquoi nous avons fait notre bataille de sensibiliser, de former, d’informer les populations africaines sur certains secrets qui peuvent faire vraiment avancer l’Afrique », a expliqué Pr Babou Niang.

Cette tournée africaine qui a commencé à Dakar va se poursuivre sur plusieurs pays du continent. Après la Guinée, ce traditionnaliste est attendu au Gabon et au Niger.

« C’est une tournée africaine. On a commencé à Dakar, on a organisé des conférences au Burkina-Faso, au Cameroun et aujourd’hui nous sommes en Guinée. En Guinée j’espère que ce n’est pas Conakry seulement, on va essayer de choisir quatre régions de la Guinée organiser ces conférences. Après ici c’est le Gabon qui nous attend et le Niger », a conclu ce traditionaliste malien.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023