Guinée : faut-il douter de la "santé mentale" d’Alpha Condé ?

CONKRY-Après la sortie caustique du Président Alpha Condé au siège du RPG arc-en-ciel, les réactions se multiplient. Certains acteurs politiques ainsi que certaines organisations de la société civiles s’interrogent sur l’état de santé du chef de l’Etat. Pour avoir le cœur net, ceux-ci demandent la publication de son carnet médical.

« Nous considérons qu’à partir de cet instant Monsieur Alpha Condé ne mérite pas d’être un président de la République. Quand un Président de la République parle d’affrontement, encourage l’affrontement entre ces militants et les autres nous disons que c’est très grave. Nous pensons qu'il faut absolument que le bulletin de santé de Monsieur Alpha Condé soit publié pour qu’on se rende compte si on est gouverné par quelqu’un qui est normal. Parce qu'on ne peut pas être un Président de la République et se comporter comme ça », a déclaré Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président du principal parti d’opposition, l’UFDG.

Un autre opposant, Faya Milimouno a fait la même demande, considérant désormais le président de la République comme un « chef de gang ».

La dernière sortie du président Alpha Condé au siège du RPG arc-en-ciel a provoqué une avalanche de réactions d’indignations en Guinée. Le président du groupe parlementaire RPG arc en ciel, Amadou Damaro Camara a défendu le Chef de l’Etat soutenant que le Pr Alpha Condé a appelé les guinéens à un "débat d’idées" et non à un "affrontement physique".

