Elle donne naissance à un bébé de près de sept kilos

Le 12 mars dernier, Joy Buckley, une maman originaire de Corning, aux États-Unis, a donné naissance à une petite fille de près de 7 kilos. Avec ses 58,9 centimètres et ses 6,8 kilos, Harper a battu le record du bébé le plus grand né au Arnot Odgen Medical Center. Les responsables de l'hôpital cherchent maintenant à savoir si elle est également le plus gros bébé jamais né dans l'État de New York ou non.

Dans une interview accordée au Washington Post, Joy Buckley a raconté son accouchement qui s'est déroulé par césarienne et qui a nécessité l'intervention de trois médecins. Le lendemain, la maman a eu l'impression "d'avoir été frappée simultanément par deux semi-remorques". "C'était assez violent. Elle était coincée sous ma cage thoracique", a-t-elle ajouté.

Après sa naissance, Harper a été admise au service de soins néonataux afin de contrôler ses taux de sucre et d'oxygène. Aujourd'hui, la petite fille est toujours hospitalisée mais ses parents espèrent pouvoir la ramener à la maison prochainement.

Environ 9% des bébés dans le monde sont concernés par la macrosomie fœtale, qui se caractérise par un poids de naissance supérieur à quatre kilos. D'après la clinique Mayo, la macrosomie fœtale peut être causée par des facteurs génétiques ou par le diabète maternel. Plus rarement, un bébé peut également être atteint d'une maladie qui accélère sa croissance.

