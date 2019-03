Conakry : La SEG offre des points d’eau aux populations de Gbessia…

CONAKRY- Plusieurs forages ont été offerts ce vendredi 22 mars 2019 aux populations du quartier Gbessia. C’est un acte de la Direction Générale de la Société des Eaux de Guinée, soutenu par le Ministère en charge de l’Energie. C’était à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’eau.

Cette journée mondiale placéesous le thème « Ne laisser personne de côté », a été mise à profit par les autorités chargées de réguler le secteur de l’eau en Guinée pour réaliser certaines infrastructures.

Pour la première autorité du département de l’Hydraulique et de l’Energie, tout le monde doit avoir accès à l’eau. Selon Cheik Taliby Sylla, tout le monde doit bénéficier du progrès accompli en matière du développement durable, l’une des cibles de l’objectif de développement durable qui consiste à assurer d’ici à 2030 l’accès de tous à l’eau et une gestion durable des ressources en eau.

‘’Aujourd’hui cette denrée se fait rare dans plusieurs localités. A G’bessia, on a choisi cette école qui fait quand-même 4 284 élèves filles et garçons. C’est un regroupement extraordinaire, un regroupement qui a besoin d’avoir de meilleures conditions sanitaires, et qui parle de conditions sanitaires, il faut forcément de l’eau potable’’, a souligné Cheick Taliby Sylla, ministre de l’énergie et de l’hydraulique.

Le Vice maire de la commune de Matoto a souligné quant à lui que la réalisation de ce forage au sein de cette école est d’une portée significative pour la Guinée.

‘’ C’est pourquoi vous constatez tant de ferveur et d’allégresse autour de ce forage qui vient soulager le quotidien des habitants de cette zone et des enfants de l’école Saifoulaye Diallo dont l’enceinte abrite ledit forage. L’emplacement choisi pour installer ce forage est doublement significatif. La source de la vie et la source du savoir se rencontrent pour tracer un avenir soutenable où le bien-être des populations est un droit fondamental’’, a-t-il indiqué

Mamadou Ciré Camara représentant du Programme des Nations-Unies pour le Défveloppement à cette cérémonie a rappelé que l’eau étant au cœur du développement durable contribue à l’amélioration du bien-être social et une croissance équitable.

‘’Selon les statistiques de l’ONU, plus de 2,1 milliards de personnes ne disposent pas d’eau potable chez elles, près des deux tiers de la population mondiale ont été confrontés à de graves pénuries d’eau pendant au moins un mois au cours de l’année. 700 millions de personnes dans le monde pourraient être déplacées en raison d’une aggravation de la pénurie d’eau d’ici à 2030’’, a expliqué l’expert du PNUD.

A rappeler que le Collège Saïfoulaye Diallo, qui a bénéficiéde ce geste a été construitpendant la première république sous le magistère du président Sékou Touréæ. Cet établissement compte 12 000 élèves et encadreurs.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13