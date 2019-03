"Bisbilles" à l’UFDG : Cellou Dalein Diallo parle…

CONAKRY-Le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) vient de s’exprimer sur les « bisbilles » qui secouraient sa formation politique.

Interrogé ce samedi 23 mars 2019 par Africaguinee.com, Cellou Dalein Diallo a avoué qu’il y a des « petits combats de leadership », mais il n’y a pas de péril en la demeure.

« Il ne faut pas exagérer ou dramatiser. L’UFDG est un grand parti qui regorge de beaucoup de talents qui s’expriment. Il y a des petits combats internes pour des questions de leadership, mais ça ne dépasse quand même les limites du raisonnable. Il y a de temps en temps quelques conflits mais nous réussissons à les contrôler, à les gérer », a nuancé le président de l’UFDG au micro d’un journaliste d’Africaguinee.com.

Dans toute grande organisation, il y a des petits conflits qui peuvent naître, prévient l’opposant, martelant qu’à date il n’y a pas de problèmes susceptibles de mettre en cause la stabilité ou la force de l’UFDG.

« Dans toute grande organisation, il y a des petits conflits qui peuvent naître. Parfois ça échappe, ça va sur les réseaux sociaux, ou sur les médias. Mais il ne faut pas exagérer. Ce n’est pas des problèmes qui sont susceptibles de mettre en cause la stabilité et la force du parti. Tous ceux-là ont du respect pour la direction nationale du parti, pour le président. A chaque fois que c’est nécessaire, le président rappelle à l’ordre. Et tout le monde se met dans les rangs. Il n’y a pas vraiment péril en la demeure. Il ne faut pas s’inquiéter. Tout est sur contrôle, je vous l’assure », a garanti l’ancien Premier ministre.

Cellou Dalein Diallo souligne que le remplacement d’Aliou Condé par Mamadou Barry au poste de Secrétaire du parti n’est pas à l’ordre du jour.

« Il n’y a pas ça à l’ordre du jour. Nous cherchons plutôt à voir pour le prochain congrès qui va remplacer M. Bano Sow. M. Aliou Condé, secrétaire général du parti assure l’intérim de M. Bano Sow cumulativement à sa fonction de secrétaire général », a-t-il précisé.

Nous y reviendrons.

