Accident mortel à Lansanayah : Que s'est-il réellement passé?

CONAKRY- On en sait un peu plus sur l’accident mortel survenu ce vendredi soir à Lansanayah dont le bilan est de deux morts.

Interrogé par Aricaguinee.com sur les circonstances de cet accident, un jeune mécanicien qui était présent sur les lieux lorsque le drame s’est produit, a témoigné que le pick-up militaire qui avait à son bord trois militaires était en excès de vitesse et roulait en sens interdit.

“ J’étais en train de travailler avec mon maître à notre garage quand j'ai aperçu un pick-up militaire roulé en toute vitesse au milieu de la route et en sens contraire. Il est venu percuter la moto qui venait dans le sens normal. La moto est restée sous la voiture et les deux corps se sont retrouvés sur la chaussée. Les jeunes ont pris les trois militaires qui étaient dans le véhicule pour les frapper d'autres les jetaient des pierres. C'est ainsi on les a transporté à la mosquée de Dabompa. J'ai appris que c'est là-bas qu'ils ont pris d'autres destinations. Les jeunes ont brûlé le véhicule et la moto. D'autres jetaient des pierres pour empêcher la police d’approcher les corps", a confié Monsieur Sané.

Selon un responsable du commissariat de police de Entag qui gère ce dossier, la population en colère a empêché les agents de sécurité d’extraire les corps. « Jusqu'à 00 heures on était sur les lieux pour calmer leur ardeur », a indiqué notre source. Sur le cas des militaires, il n’a pas souhaité commenter cette question.

Pour l'heure, les deux victimes n'ont toujours pas été identifiées et se trouvent à la morgue de Donka, rapporte une source policière qui rassure que les enquêtes sont en cours.

Affaire à suivre!

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél: (00224) 655 31 11 14