Sidya Touré : « En 2010, les résultats de l’élection ont été changés chez le Général Sékouba Konaté…»

CONAKRY-Alors que les élections législatives approchent, Sidya Touré soulève de nouvelles inquiétudes. Le leader de l’Union des Forces Républicaines qui garde encore le mauvais souvenir de la présidentielle de 2010, doute de l’intégrité de la Commission électorale nationale indépendante, l’institution chargée d’organiser les élections en Guinée.

« Nous avons tous travaillé dans nos états-majors pour essayer de regarder les propositions qui nous ont été faites (par la CENI), mais nous avons également d’autres sujets que nous allons aborder. Mais au-dessus de tout cela, c’est de savoir quelle va être réellement la qualité de cette CENI parce qu’elle commence à discuter avec vous, au dernier moment les résultats sont éparpillés par tout. En 2010, quand Ben Sékou Sylla ayant disparu entre la CENI et le Palais du peuple, à une heure et demi après on m’a dit qu’on est en train de changer les résultats chez le Président de la transition (Sékouba Konaté, ndlr). Donc, la CENI doit se mettre au-dessus », a lancé l’ancien premier ministre Sidya Touré

La commission électorale nationale indépendante (CENI) a entamé une série de concertations avec les acteurs politiques. Ces échanges entrent dans le cadre des préparatifs des élections législatives prévues en fin d’année. Pour Sidya Touré, discuter des questions techniques est certes important, mais le plus important, c’est que l’institution électorale se mette à la hauteur.

« Nous devons faire en sorte que ceux qui composent cette CENI notamment son président se mettent à la hauteur de cette institution pour mériter la confiance de notre pays. C’est surtout ce qui est important. Les détails techniques, tout le monde sait faire ça à condition qu’on veuille le faire. Et que surtout que nous soyons suffisamment intègres et patriotes pour savoir que le rôle d’une institution comme ça, c’est qu’au sortir du processus électoral, le moins de gens puissent contester si possible. Si ce n’est pas le cas, on aura raté sa mission », averti Sidya Touré.

