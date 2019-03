Licence 4G: les précisions de Mamy Diaby DGA de la SOGEB...

CONAKRY-Le Directeur Général Adjoint de la Société Guinéenne de Gestion du Backbone National (SOGEB), invité ce vendredi 22 mars 2019 dans l’émission les « grandes gueules » de la radio Espace FM, est largement revenu sur les avantages de la 4G.

M. Mamy Diaby a aussi parlé de la polémique liée à une de ses sorties médiatiques sur l’attribution de la licence 4G pour un coût de 90 millions de dollars à la société orange Guinée. Sur cette question, le DGA de la SOGEB réitère que la Guinée a fait mieux que les autres pays.

« Une licence a un coût, une licence a une durée, une licence a des exigences qui sont inclues dans des cahiers de charge. Je ne reviendrai pas sur le cahier de charge pour ne pas parler à la place de mon collègue le directeur Général de l’ARPT qui est à même d’expliquer au peuple de Guinée, les conditions dans lesquelles cette licence a été négociée jusqu’à la signature. Les cent milliards de francs CFA qui ont été annoncés dans votre studio ici, il ne s’agit pas de la 4G de la Côte d’Ivoire, il s’agit d’une licence globale (2G, 3G, 4G). J’ai dit que la Guinée a fait mieux. Comment ? Je me base sur des données scientifiques pour le démontrer. Quels sont les paramètres d’entrée ? Nous avons une population de 12 millions d’habitants, nous avons un coût de la licence 4G de 90 millions de dollars sur dix ans. 90 millions de dollars représentent 52.5 milliards de francs CFA avec une population de 12 Millions d’habitants. Si nous le divisons par 10, on a 5.5 milliards par an. C'est-à-dire que si nous partageons les 90 millions de dollars, chaque guinéen aura 137.5 francs CFA par an. C’est le ratio.

Je prends le cas de la Côte d’Ivoire : 100 milliards de Franc CFA. C’est sur 15 ans avec une population de 24 millions d’habitants, soit 6.66 milliards par an. Chaque ivoirien aura 277.7 francs CFA. Pourquoi j’ai dit que la Guinée a fait mieux que les autres ? La Guinée a vendu à 1.57 le coût de la Côte d’Ivoire, sans tenir compte de la croissance de la population (…) C’est un seul opérateur qui a ouvert son chèque pour acquérir la 4G à 90 millions de dollars. Si MTN ou Cellcom veut déployer la 4G demain, ils vont faire un chèque à la Guinée », a expliqué M. Mamy Diaby.

Selon lui, l’arrivée de 4G va changer beaucoup de choses, car relève-t-il, les citoyens guinéens étaient confrontés à des problèmes de goulot d’étranglement de bande passante à deux niveaux.

« Il y avait un problème physique lié aux infrastructures. Il y avait aussi un problème spectral lié aux fréquences. Avec la signature de cette convention, qui permet de libérer une troisième fréquence de 3G déjà et une nouvelle fréquence 4G qui va décongestionner davantage nos réseaux. L’impact c’est quoi ? C’est l’amélioration de la qualité des réseaux, l’amélioration de la qualité des services, des produits et surtout l’investissement et l’innovation. La 4G va apporter beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de débit, beaucoup plus de fluidité dans les réseaux », a expliqué le DGA de la Société Guinéenne de Gestion du Backbone National (SOGEB).

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112