Alpha Condé : « Je n’ai pas peur des contestations… »

CONAKRY- Le Président Alpha Condé a été une nouvelle fois distingué ce vendredi 22 mars 2019 ! Le Chef de l’État guinéen a reçu le titre de « Docteur Honoris Causa » à l’Université Sonfonia de Conakry, a constaté sur place Africaguinee.com.

Après avoir reçu cette autre distinction, le numéro un guinéen a pris des engagements, notamment celui de reconstruire ce temple du savoir qui n’était rien d’autre qu’une école de police.

« J’ai reçu beaucoup de distinctions d’Honoris Causa, mais celui là me touche de plus parce que c’est l’Université guinéenne. Je vous promets que je vais renouveler cette Université. (…) Je vous donne la garantie que l’Université sera construite et les bâtiments seront rénovés », a promis Alpha Condé.

Visiblement très content, le chef de l’exécutif guinéen s’est engagé à échanger davantage avec les étudiants.

« Je n’ai pas peur des contestations des étudiants. Je vais aller dans toutes les Universités on va échanger, et je vais demander aux encadreurs qu’il n’y ait pas de questions tabous. Vous allez poser toutes les questions que vous voulez. Je prends cet engagement parce que ça ne me dérange pas », s’est engagé Alpha Condé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com