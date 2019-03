Total Lubrifiants reçoit un prix international pour sa gamme innovante TOTAL QUARTZ EV FLUID

Paris, le 21 Mars 2019 - À l’occasion de la soirée annuelle organisée le 6 mars 2019 au Grand Hyatt Singapore par Fuels & Lubes Asia, magazine de référence dans le secteur des lubrifiants, Total Lubrifiants s’est vu remettre le prix « Développement produit de l’année » pour sa gamme TOTAL QUARTZ EV FLUID.

Fruit d’un important travail des équipes R&D du Groupe, ces produits ont été spécialement développés pour répondre aux besoins de refroidissement et de lubrification des différents organes des nouveaux véhicules electriques et hybrides et en assurer le fonctionnement dans des conditions optimales. Les chercheurs de Total ont ainsi axé leurs études sur 4 caractéristiques majeures, indispensables à toute application électrique ou hybride : propriétés diélectriques, compatibilité avec les nouveaux composants liés à l’électrification, réponse aux contraintes thermiques, fonctionnalités de lubrification conventionnelles de la transmission.

La distinction décernée par Fuels & Lubes Asia à cette gamme innovante de fluides pour véhicules électriques et hybrides conforte le positionnement de Total comme acteur de référence de la mobilité électricité. Cette gamme, proposée aujourd’hui par Total Lubrifiants, s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie climat de Total et de l’ambition du Groupe de réduire l’empreinte carbone des produits énergétiques mis à disposition de ses clients. Elle vient compléter les solutions de mobilité électrique déjà proposées par Total dans des applications aussi variées et concrètes que la recharge, le stockage ou la gestion de flotte.

« À la suite d’un important travail de recherche, nous sommes fiers d’avoir développé des produits qui répondent aux besoins nouveaux de la mobilité électrique, a déclaré Philippe Charleux, directeur Lubrifiants et Spécialités de Total. La gamme innovante TOTAL QUARTZ EV FLUID satisfait aux besoins des constructeurs automobiles et les aidera à concevoir des véhicules électriques et hybrides toujours plus efficients. Ce prix récompense également l’engagement de nos équipes et leur contribution immense à cette belle réussite. »

À propos de Total Lubrifiants

Total Lubrifiants est un leader mondial de la production et distribution de lubrifiants, qui compte 41 sites de production à travers le monde et rassemble plus de 5 800 collaborateurs dans 150 pays. Total Lubrifiants offre des produits et services innovants, performants et respectueux de l’environnement, issus des travaux de son centre R&D. Total Lubrifiants est un partenaire incontournable pour les acteurs des marchés de l’automobile, de l’industrie et de la marine.

