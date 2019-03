«Heureux» à Manchester United, Paul Pogba ne ferme pas la porte au Real Madrid

Interrogé sur son avenir en club mercredi, à deux jours du début des qualifications pour l'Euro 2020 en Moldavie avec les Bleus, Paul Pogba a reconnu que le Real Madrid le faisait rêver. Mais aussi qu'il était heureux à Manchester.

Transfiguré par le départ de José Mourinho et l'arrivée sur le banc d'Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, Paul Pogba a avoué mercredi que le Real Madrid était « un club de rêve pour tout le monde, un des plus grands au monde ».

La perspective de travailler avec Zinédine Zidane pourrait-elle convaincre le milieu international français (26 ans, 64 sélections) de changer d'air dans les mois à venir ? Pas certain. « C'est un rêve pour tout enfant, pour tout joueur de foot, a répété le Red Devil, sous contrat jusqu'en juin 2021. Aujourd'hui, je suis à Manchester et je suis heureux. On a un nouveau coach et je joue. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous dira.

Avec L'équipe