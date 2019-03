Guinée : Sidya Touré lance un défi à Alpha Condé…

CONAKRY- Sidya Touré vient de lancer un défi au président Alpha Condé dont il était le haut représentant, jusqu’à une période récente!

Surpris par les montants engloutis dans le secteur énergétique depuis l’arrivée d’Alpha Condé au pouvoir, l’ancien premier Ministre s’interroge sur le résultat.

Si le chef de l’Etat vante son bilan qu’il expose avec fierté, son ancien haut représentant le renvoie devant la dure réalité. Trois (3) milliards de dollars investis dans l’énergie, mais le résultat final, selon l’opposant, c’est qu’aucune ville en Guinée ne dispose d’une distribution constante de l’électricité.

« J'ai cru comprendre qu'on aurait dépensé 3 milliards $, soit une fois et demi le budget de la Guinée pour obtenir 725 MWT. Ce serait l'électricité la plus chère au monde », dénonce Sidya Touré avant de lancer un défi.

« Mais au fait, peut-on me citer une ville en Guinée qui dispose d'une distribution constante d'électricité? », s’interroge le leader de l’UFR.

— Sidya Touré (@SidyaOfficiel) 20 mars 2019