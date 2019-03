Guinée : A quand l’installation des Conseils de quartier ?

CONAKRY-Le Gouvernement est-il disposé à procéder à l’installation des Conseils de quartier-District et régionaux ? Pas sûr ! Plus d’un mois après la fin de la mise en place des exécutifs communaux, il n’y a toujours pas de calendrier pour l’installation des Conseils de Quartier/District et Régionaux. Un flou total entoure cette affaire alors que la loi est claire.

Selon l’article 104 du code électoral relatif à l’installation des Conseils de Quartier/District et Régionaux, « après la proclamation par la CENI des résultats définitifs de l’élection communale, les entités dont les listes ont obtenu des résultats leur permettant de désigner les membres du Conseil de Quartier ou de District, doivent déposer auprès du maire de la commune concernée, les noms et prénoms des personnes choisies à cet effet.

Le même article précise que l’entité dont la liste est arrivée en tête précisera les noms et prénoms du Président du Conseil de Quartier ou de District, selon le cas.

Ces dépôts doivent être effectués dans un délai de 15 jours, à compter de la proclamation des résultats définitifs par la CENI. La désignation du Président du Conseil de District ou de quartier et celle des autres membres dudit conseil sont entérinées par un arrêté du maire de la commune rurale ou urbaine concernée ».

En ce qui concerne les conseils régionaux, l’article 117 mentionne que leur élection intervient soixante (60) jours au plus tard après le renouvellement des Conseils Communaux.

Mais à l’évidence, rien de tout ça n’est à l’ordre du jour. Et l’on ne sait pas encore à quel moment le processus de l’installation des responsables locaux va être parachevé. Le Gouvernement ne communique pas du tout autour. Toutes nos tentatives de joindre le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation ont été vaines.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112