Départ de l’Ambassadeur de Russie en Guinée : "Cela n'a rien à voir avec son discours..." (source diplomatique)

CONAKRY- Alors que la polémique ne cesse de grandir sur les raisons du départ de la Guinée de l’Ambassadeur Russe Alexandre Bregadzé, une source diplomatique vient de lever un coin du voile.

A Conakry, certains soutenaient que le diplomate russe a été rappelé à Moscou à cause de sa sortie qui avait suscité des polémiques au mois de janvier dernier. Lors d’une cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au Chef de l’État, l’ambassadeur de la Fédération de Russie avait soutenu qu’une révision constitutionnelle était bien possible en Guinée, en rappelant de passage que la Constitution n’est pas un dogme ou encore un livre saint.

Cette rumeur a été démentie par une source proche de l’Ambassade de Russie à Conakry. Au bout du fil avec un journaliste de notre rédaction, notre source précise qu’Alexandre Bregadzé n’a pas été rappelé à cause de sa sortie jugée « tonitruante » par certains.

« Cela n’a rien à voir avec son discours du mois de janvier dernier. Monsieur l’Ambassadeur est quand-même resté ici pendant 8 ans. Il est appelé à Moscou pour une autre fonction, puisqu’il ne s’agit pas d’une mise à la retraite », a confié notre source.

Africaguinee.com