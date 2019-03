Conakry : un homme utilise du beurre de karité pour violer une fille de 2 ans…

CONAKRY- Un jeune-homme a été entendu ce lundi 18 mars 2019 par la justice pour des faits de viol d’une petite fille de 2 ans, a constaté sur place Africaguinee.com.

El hadj Koroma a été jugé pour ces faits de viol qui datent du 19 mai 2016. Ce jeune-homme aurait utilisé du beurre de karité pour violer la fille de son voisin qui n’était âgée que de deux ans.

Selon les explications données au tribunal de première instance de Dixinn, ce sont les cris de douleur de la petite fille qui ont alerté les voisins. La victime ne portait qu’une couche « Pampers » lorsque El hadj Koroma décidait de passer à l’acte. Un rapport médical précise qu’il y a effectivement eu une « défloraison partielle du vagin par attouchements sexuels en utilisant du beurre de karité comme lubrifiant au niveau du vagin et de l’anus de la petite.

Interrogé à la barre, El hadj Koroma a nié les faits. Il soutient n’avoir jamais touché la petite malgré qu’il était ivre selon lui.

« Je travaille à Dixinn port. J’ai décidé d’aller à la maison pour aller me coucher. Arrivé chez moi à 22 heures, je suis allé directement me laver, en ce moment j’étais ivre. Quand je ressortais des toilettes j’ai entendu des bruits d’un enfant, pourtant je n’avais pas constaté qu’un enfant habitait là-bas. C’est ainsi, j’ai appelé mon voisin Ibrahim en lui demandant qui sont les parents de cet enfant, Il m’a dit que c’est son enfant. Je ne l’ai pas touché. J’ai demandé à Ibrahim où est mon argent puisque j’avais 1 million 500 mille francs guinéens dans ma poche. C’est ainsi, moi-même j’ai dit allons à la police mais quand nous sommes arrivés on ne comprenait pas la langue que je parlais parce que moi je vivais au Liberia », a raconté Monsieur Koroma qui s’exprimait en anglais.

BAH Aissatou

