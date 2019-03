Promesses d’Alpha Condé : qu’en pensent certains citoyens ?

CONAKRY- Que pensent les citoyens face aux nombreuses promesses du Président Alpha Condé ? Depuis 2010, l’année à laquelle il a accédé à la magistrature suprême guinéenne, Alpha Condé a pris de nombreux engagements envers ses concitoyens.

Certains citoyens interrogés par Africaguinee.com ne cachent pas leur déception face au non respect des promesses par le Chef de l’État. C’est le cas de cette jeune dame qui dit avoir soutenu Alpha Condé en 2010.

« Mon mari et moi avons fait la campagne pour soutenir Alpha Condé jusqu’à ce que je me suis disputé avec ma coépouse et nos voisins à Entag ; Ils nous avaient tous détesté. Nous voulions accompagner Alpha Condé dans la réalisation de son projet de société pour la Guinée. On avait même dit en tant que femmes, qu’on avait porté le Président sur notre dos, mais avec la situation actuelle, nous l’avons fait descendre », a regretté Mme Foulématou Traoré.

Même cri de cœur chez cette femme rencontrée à Enta dans la commune de Matoto. Elle dénonce une tromperie à l’encontre des femmes avec les nombreuses promesses du Chef de l’État.

« Ce sont des mensonges, on en a marre et nous sommes fatiguées. Alpha Condé c’est Dieu qui lui a donné le pouvoir mais on déteste son travail. Aux citoyens qu’il trompe en leur donnant de l’argent, ils n’ont qu’à penser à l’avenir de leurs enfants. Il nous a laissé dans la souffrance pour aller aider des refugiés léonais, pour la fête des femmes il a offert de l’argent mais c’était pas pour toutes les femmes qui le reçoivent et les MUFA c’est une manière de nous tromper. Mais je demande à tous de n’est pas faire la guerre parce que ce n’est pas une affaire de peulh, de soussou, malinké, Guerzé mais c’est une affaire de la Guinée. Tout le monde sais que chaque grève il quitte la Guinée », a fustigé Aissatou Barry.

Une autre fait des propositions au président. « Nous voulons qu’Alpha Condé crée des sociétés pour aider les jeunes à avoir de l’emploi, nos enfants ont leurs diplômes, ils sont dans les valises. Au temps du président Conté les gens ne souffraient pas comme ça pourtant il avait dit un jour les gens vont prendre une torche en plein jour pour le chercher », se souvient Kadiatou Diallo.

Par contre, certains citoyens apprécient les projets réalisés par le Président Alpha Condé. C’est le cas de Foromou Togba.

« Je remercie le Président de la République pour ce qu’il est en train de faire pour la population. Il fait beaucoup de dons pour nos mamans, c’est bon pour les citoyens, il est en train d’envisager des projets qui sont en marchent », se réjouie t-il.

