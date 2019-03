Panique à Dubréka: de nombreux élèves s’évanouissent après une "vaccination"...

DUBREKA-Une panique totale s’est emparée des populations de Dubreka ce lundi 18 mars 2019 ! De nombreux élèves se sont évanouis lors d’une campagne de distribution de médicaments, occasionnant une panique générale.

Selon nos informations, la circulation a été perturbée pendant un bon moment dans la préfecture de Dubreka vers Grand moulin jusqu'à Tondon. Certains élèves qui ont pris ces médicaments ont développé des réactions inhabituelles qui ont inquiété la communauté. « Certains se sont évanouis, d’autres ont eu une perte de connaissance. C’est ce qui a semé la panique », a confié à notre rédaction, un responsable locale.

Interrogé par notre rédaction le Directeur de l’agence nationale de la sécurité sanitaire (CNSS) a indiqué qu’il ne s’agit pas d’une campagne de vaccination, comme le prétendent les « rumeurs » mais plutôt d’une campagne de distribution de médicaments contre un parasite.

« Ce n’est pas une campagne de vaccination. C’est une campagne de distribution de médicament contre un parasite qui entraine le sang dans les selles et parfois dans les urines. La région de Mamou, la Haute Guinée, la Forêt ont reçu l’année dernière, c’est le tour de la Basse-Guinée. Selon mes informations, il n’y a pas de cas hospitalisé par suite de prise de ce médicament, j’ai parlé avec le Directeur Préfectoral de la Santé de Dubréka », a relativisé Dr Sakoba Keita.

« Je crois qu’il y a plus de rumeurs que de réalité. Actuellement, nos équipes sont sur le terrain on est en train de chercher à savoir où sont les cas qui tombaient en syncope. Nous voulons savoir l’origine de cette propagande puisque cela fait plus de 15 ans qu’on distribue ce médicament en Guinée. C’est la première fois qu’on est interpellé de ce genre », a déclaré Dr Sakoba Keita, directeur général de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire.

A suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114