«gilets jaunes» : 91 commerces dégradés à Paris

Près de 100 commerces ont été touchés samedi à Paris en marge de l'acte 18 des «gilets jaunes», notamment sur les Champs-Élysées «où la très grande majorité des commerces» ont été atteints, a affirmé la CCI d'Ile-de-France , évoquant «un bilan très lourd». «91 commerces ont été impactés par les manifestations, dont 80% assez lourdement touchés», précise la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile-de-France, sans pouvoir préciser toutefois le montant global des dégâts.

Ces commerces sont majoritairement des enseignes nationales et internationales. «Au moins trois kiosques à journaux ont été quasiment détruits», souligne la CCI, qui souligne que «les employeurs et leurs salariés rencontrés sont traumatisés par la répétition et l'intensité des violences». «Tous les secteurs d'activité ont été touchés : restauration, hôtellerie, équipement de la personne, équipement sport et mode, bijouterie-joaillerie-horlogerie, téléphonie et technologie, parfumerie-cosmétique et optique, boulangerie-pâtisserie et généralistes, banques...», ajoute la CCI.

Dans ce contexte très difficile pour le commerce parisien, la CCI sollicite de la part des pouvoirs publics des «mesures fortes», parmi lesquelles «un véritable plan d'urgence» pour le commerce parisien, «à l'instar de celui proposé par l'Etat pour les commerces des métropoles de province».



AFP