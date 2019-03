Bourse RUSAL 2011 : les diplômés apprennent le circuit des installations de l’usine Friguia

En 2011, Rusal a offert 100 bourses à la Guinée pour des études supérieures dans les différentes universités de la Russie. Au terme de leurs formations ces jeunes diplômés ont regagné le bercail. Parmi eux un bon nombre a été recruté à l’usine Rusal/Friguia.

Pour mieux comprendre les différents secteurs de l’unité industrielle, la Direction générale de Rusal/Friguia a récemment organisé une formation visite guidée pour les nouveaux diplômés dans les installations de l’usine. L’objectif est de faciliter leur intégration professionnelle.

Cette visite guidée a permis aux jeunes diplômés guinéens de visiter les différents secteurs de l’usine. Guidé par des spécialistes de l’usine, les tout diplômés ont reçu des explications sur le fonctionnement de toute la chaine qui commence par l’extraction de la bauxite brute et qui finit par la production de l’alumine.

Interrogé sur le but de cette formation visite guidée, le Directeur Général de Rusal/Friguia, Youri Kanafotsky dira « Notre Société a pris toutes les charges liées à leur formation en Russie donc il est tout à fait normal qu’on organise une formation visite guidée dans les installation de l’usine, cela va leur permettre de comprendre le mécanisme de fonctionnement de l’usine et le rôle de chaque secteur, la formation visite guidée s’inscrit dans notre programme de renforcement de leur capacité ».

Selon Elena Gorshkova, directrice des Ressources Humaines de Rusal/Friguia cette formation visite guidée de ces jeunes diplômés de la Bourse RUSAL 2018 va renforcer leur connaissance. «En Russie pendant leurs études ils ont fait des pratiques dans certaines usines de Rusal de notre côté également nous continuons dans la même lancée pour qu’ils soient mieux informés de l’interconnexion entre les différents secteurs et département de l’usine » a expliqué la DRH.

Parlant de leurs impressions suite à leur formation visite guidée dans les installations de l’usine Rusal/Friguia certains participants se sont exprimés en ces termes.

Kanté Youssouf : (ingénieur topographe département mine).

« La Formation visite guidée organisée au sein de l’usine à laquelle j’ai participé s’est avérée fructueuse. Cela m’a permis de visiter tous les secteurs d’activités de l’usine, d’avoir une idée générale sur les taches effectuées par ces différents secteurs et j’ai côtoyé lors de cette formation des spécialistes qui m’ont fourni d’humbles informations et d’explications nécessaires qui pourront m’aider dans ma carrière. Donc à cet effet je remercie les organisateurs (la direction des ressources humaines) et toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement de cette formation»

Goumou Jean Baptiste : (informatique appliquée)

«C’était une visite guidée en même temps une formation, quand j’étais au lycée en Guinée je voyais le train de l’alumine passer mais je ne connaissais pas comment on obtient cette poudre blanche, maintenant avec les explications et cette visite dans les différents secteurs de l’usine j’ai compris le système de transformation de la bauxite pour obtenir l’alumine. Je dis grand merci à Rusal pour notre formation et pour cette initiative de formation visite guidée »

Bah Mamadou Djouhé : (Energie électrique et électronique)

« Même quand on étudiait en Russie, Rusal à tenue que notre formation théorique soit accompagné de pratique, donc cette formation visite guidée s’inscrit dans cette logique. Nous avons visité tous les secteurs et nous avons reçu de bonnes explications de la part des spécialistes de l’usine, j’ai été particulièrement marqué par le procédé Bayern merci à la Direction Générale de Rusal/Friguia »

Rappelons que depuis des années RUSAL contribue à la formation des cadres Guinéens en octroyant des bourses aux jeunes étudiants de ce pays. Seulement, en 2011 ce sont 100 étudiants guinéens qui ont bénéficié de bourses offertes par RUSAL dans plusieurs spécialisations dans les différentes universités de la Russie. C’est dans cette continuité que la société à travers la Bourse RUSAL 2018 a offert encore 101 bourses à la Guinée. Les lauréats sont déjà partis et suivent les cours dans les différentes universités de la Russie depuis octobre 2018.

Les bénéficiaires de la Bourse RUSAL 2018 comme leurs prédécesseurs bénéficierons gratuitement de l’appui technique, matériels, sanitaire et financier de RUSAL jusqu’à la fin de leurs études. Le coût de formation des étudiants guinéens s’élève à plus de 8 millions usd.

La réalisation du programme Bourse RUSAL 2018 permettra de former des cadres de haute qualification pour la République de Guinée et de renforcer les liens traditionnels de coopération entre la Guinée et la Fédération de Russie. Le programme de formation des étudiants guinéens prévoit la préparation des spécialistes dans le secteur minier, des cheminots, des économistes ainsi que des constructeurs, des spécialistes pour le secteur de l’agriculture, de l’eau, de la santé et de l’administration publique.

