Alpha Condé s'engage : « le Gouvernement va tout faire… »

CONAKRY-Alpha Condé prend de nouveaux engagements ! Vantant son bilan qu’il brandit avec fierté, le dirigeant guinéen promet que son gouvernement va encore faire mieux.

« La Guinée aujourd’hui c’est les Etats-Unis entre le XVII et XVIII siècle avec les melting-pot où les cadres venaient de tous les pays. Aujourd’hui nous sommes dans cette dynamique (…), de nos jours c’est comme si nous avons des canadiens, des allemands ou autres qui viennent avec l’esprit de ces pays d’où ils viennent. Ceci est important parce que ça va encore bousculer nos hommes d’affaires pour qu’ils changent leurs habitudes. C’est vrai que les banques locales ne nous aident pas beaucoup parce que leurs taux d’intérêt sont très élevés. On ne peut pas faire prospérer une entreprise avec 17% de taux d’intérêt (…), donc il y a encore des efforts à faire. Le gouvernement va faire tout ce qui est nécessaire pour accompagner les entreprises », a promis le Chef de l’Etat.

Pour favoriser l’arrivée des investissements dans son pays, le dirigeant guinéen veut soigner la communication. Alpha Condé reproche aux médias occidentaux de jouer un rôle nuisant vis-à-vis des pays africains

« Ce qui est regrettable, les medias en Europe ne montrent que les catastrophes en Afrique, toujours les mauvaises images du continent. Alors qu’on est plus en sécurité en Afrique que dans beaucoup de pays à travers le monde. Pour que les hommes d’affaires aient le courage de venir, il faut les accompagner et surtout que la bonne communication se fasse. Quand j’ai dit à Abidjan que des Etats francophones doivent couper le cordon ombilical avec la France, les gens ont été scandalisés (rires). Bientôt nous aurons une table ronde ici avec nos amis du Maroc, du Kenya, du Rwanda et de l’Ile-Maurice. Ce sont des pays qui ont été des modèles de réussite. Nous allons tirer les meilleures leçons de ces partenaires », a annoncé le Chef de l’Etat.

La chance de la Guinée, ce n’est pas les mines, dit-il. « Elles nous apportent de l’argent pour créer des infrastructures, des barrages mais les mines ne peuvent pas amoindrir la pauvreté, la seule force qui peut diminuer ce fléau, c’est l’agriculture et l’agro-business. Près de 70% des populations vivent en campagne et j’ai constaté à travers le pays que les femmes sont engagées pour le travail et elles produisent. Je n’hésite pas de dire que si les hommes travaillaient autant que les femmes, je suis sûr que la Guinée serait déjà très loin. Nous avons décidé d’accompagner les femmes pour transformer ce qu’elles produisent », promet-il.

