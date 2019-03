Révision constitutionnelle : Quelle est la position de Mamady Diawara ?

CONAKRY- Mamady Diawara vient de donner sa position par rapport au débat sur la révision constitutionnelle ! Le leader du parti du travail et la solidarité (PTS) qui vient de se réconcilier avec Alpha Condé est favorable à un débat national sur la Constitution, mais à condition.

« Je suis pour un débat national autour de la révision constitutionnelle qui réunira les partis politiques, la société civile, les journalistes. Je pense que ce débat est inévitable. Ça n’a rien à voir avec Alpha candidat ou pas candidat », souligne le parlementaire interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com.

Le débat politique guinéen est pollué depuis des mois par un éventuel troisième mandat d’Alpha Condé qui ne s’est pas encore prononcé sur le sujet. Son silence éveille des doutes quant à ses intentions après 2020. Dans son camp, ses supporters l’appellent ouvertement à une révision de la Constitution pour s’éterniser au pouvoir.

Pour Mamady Diawara, le débat autour de la Constitution doit pouvoir renforcer la démocratie dans le pays. Selon lui, il n’a rien à voir avec le maintien ou non d’Alpha Condé au pouvoir.

« Il s’agit de l’avenir de la Guinée et de la consolidation de la paix et la démocratie. La démocratie doit toujours prendre des galons. Si c’est pour consolider la démocratie, il ne faut fuir le débat même si ça doit porter sur l’adoption d’une nouvelle constitution pour consolider la démocratie. Ceux qui sont pour Alpha candidat et ceux qui sont contre, c’est un autre débat. On met ça en dehors de notre évolution démocratique. Je pense que beaucoup de gens vont adhérer à un tel débat », affirme le leader du PTS qui avertit qu’avec l’actuelle constitution, toutes les élections sont susceptibles d’être contestées. .

« On va faire mille élections avec cette constitution telle qu’elle est, il y aura mille contestations après les élections. Notre problème aujourd’hui, c’est de faire en sorte que les résultats qui sortiront des urnes soient respectés par tout le monde », a-t-il dit.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112