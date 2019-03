Hommage de Kabiné Komara au Très Intègre Dr Alpha Diallo

Décédé à Paris le 6 mars 2019, Dr Alpha Diallo dit Léah, ancien Ministre de la Fonction Publique dans le premier gouvernement de la Transition du CNDD a rejoint sa dernière demeure ce vendredi 15 mars 2019 à Conakry.

A cette occasion, l'ancien Premier Ministre Kabiné Komara fait sur lui l'émouvant Témoignage que voici :

TEMOIGNAGE

C'est pour moi un impérieux devoir de mémoire que de faire cet ultime Témoignage sur notre très regretté frère le Ministre Dr Alpha Diallo arraché à notre affection le 6 mars dernier.

Je me sens en effet particulièrement bien placé pour élaborer sur les qualités exceptionnelles de ce patriote hors pair pour avoir partagé ses principes et son intimité à diverses étapes de son enrichissante chevauchée.

Rarement un cadre guinéen n'aura porté aussi haut les valeurs d'intégrité, d’abnégation, de noblesse et d'amitié comme Leah, le nom que lui ont consacré ses coéquipiers de l'équipe universitaire de Basketball.

Intègre il l'a été, lui qui n'a jamais accepté de se compromettre ni de s’associer à un quelconque acte de malveillance qui jalonne la vie de tout décideur et de tout serviteur public dans notre pays.

Sans aucune crainte de perdre sa place, il s'est moulu dans la coque du serviteur constant et intransigeant, sur lui-même d'abord puis sur sa sphère d'évolution.

Il l'a démontré avec courage quand il a été ministre de la Fonction Publique dans le gouvernement du CNDD. En tant que Secrétaire Général au Ministère des Finances, il a fait preuve du même sacerdoce. Il l'a encore magnifié en prenant des mesures téméraires lorsqu'il a été ambassadeur en Malaisie.

Que dire de l'abnégation dont il a toujours fait montre ? Dans sa riche carrière, alors que d'aucuns auraient marché sur des cadavres pour pouvoir accéder à un poste ou pour s'arroger des privilèges, Leah s'est caractérisé par la droiture et le don de soi.

Il n'a jamais rechigné à dissocier ses charges avec les exigences qui y sont attachées. Il considérait comme vulgaire toute attitude consistant à passer devant les autres quand il s’agissait de récolter des félicitations et à les abandonner quand il s'agissait de retrousser les manches!

Noble, Leah l’a été en tout lieu et en tout temps.

Parlons à présent de la noblesse de notre Leah. Est noble, non pas celui qui est aristocrate, mais celui qui est distingué et généreux. Aussi bien sur un terrain de sport que dans ses relations professionnelles, familiales et humaines, Leah a toujours été le prototype du régulateur, du pondéré , de celui qui ne choque pas, de celui qui ressent plus de plaisir dans un exploit collectif que dans un exploit personnel , quand bien même Dieu lui avait donné les qualités lui permettant de briller de mille feux.

Toutes ses qualités ont fait de lui un être pour qui l'l'amitié était sacrée. Pas cette amitié qui ne se manifeste qu'en faveur du puissant ou du nanti, mais cette pure et rare amitié qui tire sa source de la valeur même de celui qui s'identifie à cette vertu.

J'ai ainsi été témoin de tout l'acharnement et la masse d'efforts que Leah s'est imposé pour publier un livre sur son coéquipier et ami Mario Toure prématurément rappelé à Dieu avant lui pour perpétuer la mémoire de ce dernier.

En octobre 2008, avant de prendre la courageuse décision de démissionner de son poste de ministre après les douloureux événements du 28 septembre 2008, alors que j'étais Premier ministre, il m'expliqua que sa démission pourrait êtrel’occasion, en dehors du gouvernement, de défendre en toute crédibilité et indépendance son frère et ami que j'étais, obligé que j'étais moi de rester pour piloter le reste de la Transition et éviter au pays tout entier des soubresauts dévastateurs.

Voici qu’aujourd’hui, c'est mon frère, mon collaborateur hors pair, mon ami, je dirais plutôt ce fils exemplaire de notre pays que Dieu rappelle auprès de Lui.

Le devoir me revient de témoigner sur lui pour que sa brave épouse, ces 5 brillantes filles, ses frères et sœurs et toute sa famille de Koubia sachent qu'ils peuvent marcher fièrement, la tête haute dans ce pays que Dr Alpha a servi avec amour et intégrité.Mais aussi pour que tout le Peuple de Guinée retienne comme modèle ce digne fils, ce serviteur exemplaire que fut Dr Alpha Diallo.

Puisse Dieu Le Tout Puissant lui accorder Son Saint Paradis! AMEN

Conakry le 15 mars 2019.

Kabiné Komara

Ancien Premier Ministre