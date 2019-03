Climat des affaires : Le CNP Guinée renforce les capacités d’opération de ses membres…

CONAKRY- L’atelier de formation organisée par le Conseil National du Patronat de Guinée été clôturé ce jeudi 14 mars 2019 à Conakry. L’objectif de cette formation était de parvenir à renforcer les capacités des membres du Conseil National du Patronat de Guinée pour en faire une organisation employeur efficace qui pourra servir ses membres.

Plusieurs thèmes ont été abordés pendant ces trois jours de formation. A savoir : la gouvernance des organisations, la gestion des membres, la cotisation, la gestion des revenus, le plaidoyer, la communication interne et externe ainsi que le dialogue social.

A l’issu de ces trois jours de formation, le président du CNP Guinée a assuré qu’il va œuvrer pour faire du CNP Guinée un guide pour le Gouvernement guinéen dans le cadre du choix de tous les projets de développement économique.

« A partir de maintenant il faut savoir que le CNP Guinée a une boussole, un guide pour aller de l’avant parce que le patronat comme depuis sa création il y a 27 ans de cela évoluait dans tous les sens sans guide. Et à travers nos partenaires du BIT nous avons bénéficié de l’appui pour cette année de l’élaboration du plan stratégique quinquennal de 2019 à 2023. Nous avons aussi bénéficié de cette formation qui était axée sur la formation pour une organisation d’employeur efficace. Ça signifie que le patronat a un rôle prépondérant à jouer dans le développement d’une nation. C’est sur cela que nous sommes en train d’œuvrer pour faire du CNP le patronat représentatif qui pourrait être le guide du Gouvernement pour tous les projets du développement économique », a expliqué Ansoumane Kaba avant de remercier les formateurs.

« A partir de maintenant, je pense que nous sommes tous conscients pour la reforme pour que nous changions de comportement car le patronat était sans enseignement. Il nous manquait de la formation et à travers cette formation que nous venons de terminer nous sommes éclairés sur le comportement que devait avoir chaque opérateur économique dans une association. Et à travers les outils qu’on a mis à notre disposition, nous les mettrons à la disposition de tout le secteur privé guinéen, qu’il soit petite, moyenne ou grande entreprise pour que chacun de nous soit bien guidé. Je dis grand merci aux formateurs car ce que nous venons de bénéficier est la première depuis 27 ans », a conclu le Président de CNP Guinée.

Madame Keita Sarata Diallo l’une des participantes, a indiqué que cette formation va booster le CNP Guinée vers l’excellence.

« Vraiment on a été très ravis parce que les formateurs étaient à la hauteur et nous avons bien assimilé nos cours et je pense le CNP Guinée va prospérer plus que ça. Grâce à cette formation le CNP Guinée va faire une grande amélioration sur tous les domaines et sur tous les paramètres », s’est réjouie cette participante.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023