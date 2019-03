Trump réagit sur des bruits de «fausse Melania»

Donald Trump a vivement dénoncé mercredi les théories du complot selon lesquelles la première dame Melania Trump se ferait remplacer par un «double» dans certains de ses déplacements officiels.

Cette théorie ancienne a resurgi sur les réseaux sociaux après la visite vendredi du couple présidentiel en Alabama, État du Sud qui a été le théâtre de tornades meurtrières. Mot-clé #FakeMelania (Fausse Melania) à l'appui, certains internautes mettent en avant des photos qui démontrent, selon eux, que la femme se trouvant à côté de Donald Trump n'était pas son épouse.

«Les fake news ont photoshoppé des photos de Melania et propagé des théories du complot selon lesquelles ce n'est en réalité pas elle à mes côtés en Alabama et ailleurs», a tweeté le président américain, sans préciser qui il plaçait dans cette catégorie «fake news» qu'il utilise presque quotidiennement. «Ils deviennent chaque jour un peu plus fous!» a-t-il ajouté.

Théorie du complot

Dès lundi, Stephanie Grisham, porte-parole de Melania Trump, s'était indignée que certains colportent de telles rumeurs au beau milieu d'une tragédie. «Honteux», avait-elle tweeté.

Pendant des années, Donald Trump, alors promoteur immobilier à New York, a relayé une théorie du complot mettant en doute le lieu de naissance de Barack Obama, premier président noir des États-Unis.

AFP