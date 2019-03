Ibrahima Kourouma: Qui va occuper les zones de Kaporo rails et Kipé 2?

CONAKRY- Après les opérations de déguerpissement, qui va occuper les zones de Kaporo-rails et Kipé 2?Insensible aux cris et pleurs des habitants de ces zones, le ministre de la ville a expliqué les raisons de son empressement pour récupérer ces zones réservées de l'Etat...

«Soyez rassurés que les semaines qui vont suivre le déguerpissement, la zone va commencer à être occupée. A ce niveau-là, il y a des dispositions prises par le président de la République pour que dès que la zone est libérée, il y aura une occupation mais cette fois légale pour que les guinéens retrouvent un vrai centre administratif. Les premiers ministères qui seront transférés, vont être les ministères de l’Education. Ensuite il y a beaucoup d’Ambassades, de Banques qui sont déjà prêtes à investir sur cette zone. Il y a des privés aussi qui sont décidés à faire des investissements pour que cela soit loué par l’Etat.», explique Ibrahima Kourouma.

Depuis plusieurs semaines, les opérations de déguerpissement ont mis dans la rue des centaines de familles livrées à elles-mêmes sans aucune indeminisation.

"On ne va pas faire du mal aux populations, on ne va pas faire de la violence, ni brimer les gens dans leur droit. Mais on fera en sorte que tout ce qui est domaine de l’Etat soit récupéré. Aujourd’hui, c’est Koloma mais avant Koloma, il y a eu d’autres domaines qui ont été récupérés.", a ajouté le ministre Ibrahima Kourouma.

A suivre...

Africaguinee.com