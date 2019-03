Important communiqué de presse de la NGC

La cellule de crise NGC pour CAPORO-RAILS, remercie les bonnes volontés et tient à informer l’opinion que le besoin en termes de maisons pour abriter urgemment les déguerpis s’est accru.

Nombreuses sont les familles qui n’ont encore pas trouvé de logement gratuit. Et Kipé 2 (Caporo-rails bis) est, depuis ce mardi matin, en train d’être rayé de la carte de Conakry. Ce qui, de facto, augmente les besoins en termes de maisons pour reloger nos concitoyens.

La NGC exhorte tous et chacun à agir très rapidement. Pour celles et ceux qui peuvent aider, appelez la cellule au : 622-92-71-85 / watshap et imo : +224 662 78 73 29.

P/S : En ce qui concerne le cas particulier de Caporo-rails, la NGC n’a pas de numéros orange-money ou mobile-money et ne demande aucun soutien financier.

Cette précision s’impose et lève toute équivoque.

Cellule de crise de la NGC