Fête du 08 mars : Les femmes de la PCG saluent les mérites de leur Direction Générale…

CONAKR- Le mois de Mars est reconnu par l’humanité comme le mois de la femme. Cette fête qui est célébrée le 8 Mars de chaque année, est une occasion, pour les femmes du monde, de mettre cette journée à profit pour célébrer leur personnalité en mettant en avant la lutte pour les droits des femmes, notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes.

A l’instar des autres pays du monde, cette fête a été célébrée cette année en Guinée sur le signe de l’espoir pour les femmes du pays avec le discours du chef de l’Etat pour leur protection.

Sur l’esplanade du palais du peuple et dans l’euphorie de la fête, nous avons rencontré les femmes de la Pharmacie Centrale de Guinée, habillée en basin blanc, mélangé au vert, elles nous ont parlé des progrès réalisés par leur direction générale quant à l’insertion des femmes aux postes de prises de décision.

Dr N’Na Gnalén KONATE, du service marketing de la PCG, a déclaré : ‘’ Par ma voix et au nom de la Direction Générale et de toutes les femmes de la PCG, nous souhaitons d’abord une bonne fête aux femmes du monde, de l’Afrique, et aux braves femmes de Guinée. Pour nous, la fête de 8 Mars a toute sa raison d’être car, elle nous permet de nous célébrer en tant que femmes mais aussi, de célébrer notre gaité quant aux efforts colossaux engagés par notre Direction envers nous les femmes de la PCG’’.

Selon elle, la Direction Générale de la PCG suit à la lettre la volonté du chef de l’Etat qui a consacré et dédié son mandat aux femmes et aux jeunes de Guinée.

‘’ Nous sommes fières de notre Direction Générale qui a fait de la féminisation et du rajeunissement de notre institution son cheval de bataille. Voyez aujourd’hui, nous sommes 24 femmes parmi les 113 travailleurs de l’entreprise et surtout sur les dix-sept (17) postes de responsabilités, cinq (5) sont occupés par les femmes sans compter celles qui sont assistantes comme moi. Ce qui n’était pas le cas dans un passé récent. Ça, ce sont des mérites de notre Direction Générale que nous saluons et encourageons’’, s’est réjouie madame Konaté.

Les femmes de la Pharmacie Centrale de Guinée, ont aussi fait des plaidoiries pour renforcer les principes de défense des femmes face aux nombreux cas de viols auxquels cette couche est confrontée souvent.

‘’ Nous sommes contentes aujourd’hui du discours de Mr le président de la République quand il dit qu’il voit nos souffrances et entend nos cris de cœur, ça nous touche que ces propos viennent de lui. Nous prions les institutions de défense des droits des femmes de renforcer la lutte contre toutes les violences auxquelles certaines d’entre nous sont confrontées surtout en milieu rural’’, a plaidé Dr Hawa BARRY, en service à la coordination des dépôts de la PCG.

Africaguinee.com