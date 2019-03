Audiences : les ambassadeurs des Etats-Unis et de la Turquie chez le Ministre d’Etat Mohamed Diané…

CONAKRY- Le Ministre d'Etat chargé des Affaires présidentielles, Ministre de la Défense nationale a reçu successivement ce mercredi 13 mars 2019 le nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Guinée et celui de la Turquie.

Les deux diplomates ont réaffirmé à Dr. Mohamed Diané, leur ferme volonté de s'impliquer activement au renforcement des relations de coopération, notamment en matière de défense, entre leurs pays respectifs et la Guinée

Le Ministre de la Défense a remercié les diplomates américain et turc pour l'implication de leurs pays dans la formation et l'équipement de nos forces armées. Dr. Mohamed Diané rassure de la disponibilité pleine et entière de son département à œuvrer au raffermissement de ces relations de coopération avantageuse pour toutes les parties.

