Papa Koly au 5ème forum des FAKOLY-SI : « La Guinée est une famille… »

MACENTA- El hadj Papa Koly Kourouma séjourne depuis quelques jours en région forestière. Le leader du parti GRUP (Générations pour la Réconciliation, l’Union et la Prospérité » prend part depuis ce lundi 11 mars 2019 à la 5èmeédition du forum des « FAKOLY-SI » qui se tient cette année à Macenta.

Les « FAKOLI-SY » est une communauté qui regroupe l’ensemble des descendants de Fakoly Kourouma. Pour cette autre édition, les participants sont venus de plusieurs pays de la sous-région. L’objectif étant de créer une parfaite harmonie entre tous les fils de ce grand guerrier dont l’histoire retient encore le nom.

« Le FAKOLY SI est loin d’être une création, c’est un retour à la source. Une rencontre des descendants patri binaires de notre aïeulcommun Facely Kourouma, dont l’histoire reste encore mal connue par la plupart d’entre nous. Nous avons l’ambition de tout faire pour que le vrai visage de cette histoire soit connu de nous tous. C’est l’un des éléments clés de notre organisation. Le tout fondé sur l’union, la fraternité, le rassemblement de tous les fils qui descendent de notre aïeulcommun. L’objectif de la rencontre c’est de faire en sorte que nous nous connaissions nous-mêmes, que nous regardions dans la même direction pour bâtir une nouvelle Guinée prospère », a déclaré Modou Kourouma, un membre de la commission d’organisation de cette rencontre.

Selon lui, nombreux sont ceux qui sont descendants de Fakoly sans le savoir. C’est pourquoi dira-t-il, une telle rencontre est organisée.

« L’histoire nous enseigne que nous sommes nombreux à être des FAKOLY-SI sans le savoir. Les Kourouma, Sissoko, Doumbouya, Damba, Kamissoko, Bangoura, Millimono, Loua, Soropogui et les Zoumanigui sont des FAKOLY SI. Un peu partout en Guinée, au Mali, au Sénégal, dans le monde entier il y a des FAKOLY-SI. L’ambition de notre association est de rassembler tous ces gens », a précisé à nouveau Saran Modou Kourouma.

En tant que parrain de cette grande cérémonie, El hadj Papa Koly Kourouma n’a pas manqué de rappeler que la Guinée est une famille.

« Le 1erForum s’est tenue à Gnadakoro. Nous nous sommes retrouvés pour le 2èmeà Koma. Le 3èmea eu lieu à Kpaya(village de Papa Koly). Le 4èmes’est tenu à Norassoba et nous sommes à Macenta pour le 5ème. Merci à la coordination nationale. Mon frère me disait tout à l’heure que FAKOLY SI c’est du lourd. On est Fakoly par naissance, on ne le devient pas. Il n y a pas de faux Fakoly. Quand tu es Fakoly tu es Fakoly. Tu épouses une femme elle est Fakoly. Tu es Traoré tu épouses une femme Fakoly tu deviens Fakoly. Donc la famille va toujours croitre. Quand tu es Camara et que tu es le neveu des Fakoly tu es Fakoly. Finalement la Guinée c’est Fakoly. Ou tu as épousé une femme Fakoly ou un Fakoly t’a épousée. Je crois que nous sommes en train de montrer ici que la Guinée est une famille », a confié El hadj Papa Koly Kourouma sous l’ovation du Public.

Le préfet Cheick Tourama Diabaté a pour sa part ressorti un peu l’histoire du FAKOLY SI avant de déclarer ouverte la cérémonie.

Il faut rappeler que Papa Koly avait à ses côtés son épouse Koly Eveline qui est également la marraine dudit forum.

Cette 5èmeédition a mobilisé plusieurs communautés du pays. Il faut également signaler la présence de l’ex ministre du tourisme Lousseny Camara parrain de Macenta et des représentants venus de la république du Mali et du Libéria.

