CONAKRY- Un attentat a-t-il été perpétré ce lundi 11 mars 2019 dans l’enceinte de la Mairie de Matoto ? Le maire de cette commune de Conakry répond par l’affirmative.

Mamadouba Tos Camara a parlé d’attentat après l’explosion d’un véhicule dans l’enceinte de la mairie de Matoto. Un véhicule de marque Renault Mégane immatriculé RC 4240K a explosé aux environs de 7h du matin ce lundi 11 mars 2019. Cette voiture qui était garée à cet endroit par des inconnus avait à son bord une bouteille de gaz, deux bidons d’essence et des boites de lait.

« On n’a vu des gens sortir de la voiture, ils ont pris la tangente, on n’a pas pu identifier les intéressés. On ne connait pas le propriétaire de la voiture. Nous avons vu comme ça les flammes sortir de la voiture », rapporte un témoin de l’incendie.

Le maire Mamadouba Tos Camara, n’écarte pas la piste d’un attentat. « Ce qui est paradoxale, le matin nous avons observé un véhicule garé vers les 7 h moins. Il a pris feu et ceux qui ont amené le véhicule ont pris la tangente. Nos agents sont venus de partout pour éteindre le feu. Nous avons observé à l’intérieur 2 bidons d’essence, une bouteille de gaz et 15 boites de lait. Vous savez quand le feu prend les boites de lait ça explosent comme pour dire qu’ils étaient venus pour un attentat. Moi, je mets dans ce contexte réellement . Mais le pourquoi nous qui sommes là dans la commune on ne sait pas. C’est vrai ils ont fait cela le matin, mais cela n’a rien dérangé dans nos activités quotidiennes », a déclaré Mamadouba Tos Camara, le maire de Matoto.

L’explosion a eu lieu alors que de nombreux travailleurs ralliaient la mairie. Il aura fallu l'intervention des pompiers pour éviter le pire. Les autorités communales annoncent plusieurs dispositions pour renforcer la sécurité sur les lieux. Il s’agit notamment de la mise en place d’un point de contrôle, l'installation des caméras de surveillance à la mairie, des panneaux électriques ainsi que des cartes d’accès.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour connaître les mobiles de cet acte.

Cette explosion intervient dans un climat de polémiques et conflits entre le parti présidentiel et celui de Cellou Dalein Diallo. Mamadouba Tos Camara de la mouvance présidentielle a été élu maire de matoto lors d'un scrutin boycotté par le candidat de l'opposition, Kalémodou Yansané.

A suivre…

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 14