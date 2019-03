Un couple arrêté après une demande en mariage publique

Un couple a été interpellé en Iran après une demande en mariage prononcée dans un centre commercial.

Au début de la semaine dernière, un jeune homme avait formulé une demande en mariage à sa petite amie dans une galerie marchande d'Arak, dans le centre de l'Iran.

Après la réponse positive de la jeune femme, les passants ont applaudi le jeune couple. Le moment a été immortalisé sur une vidéo enregistrée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Arrestation

Peu de temps après, le couple a été interpellé. Tous deux ont été libérés sous caution jusqu'au début de leur procédure judiciaire. Ils ne sont pas autorisés à se marier avant cette date. Cette décision a provoqué une vague de protestations dans le pays. La police et les autorités judiciaires considèrent une telle proposition publique devant des dizaines de personnes comme "immorale et non islamique".

Traditions en Iran

En Iran, une proposition de mariage est traditionnellement faite par les parents du mari aux parents de la femme, après quoi une décision est prise. Mais depuis des décennies, de nombreux jeunes couples ne prennent pas au sérieux cet usage, en particulier dans les grandes villes. Ils décident eux-mêmes et les parents des deux parties sont uniquement informés de la demande et doivent accepter la décision.

Initiative rare

Une proposition de mariage en public reste toutefois rare, selon le président de l'ordre des avocats.

Selon lui, l'interpellation du couple a des conséquences négatives pour l'opinion publique, tant en Iran qu'à l'étranger. "Depuis quand une demande en mariage en public est-elle aussi un crime?", s'est ainsi interrogé dimanche Issa Amini, président de l'ordre des avocats iraniens, selon le site d'informations ghtesaad24.

Source: Belga