Fête du 08 Mars : Les femmes de Total-Guinée au chevet des femmes et enfants de l’INSE 

CONAKRY- Pour célébrer la journée du 8 mars 2019, les femmes de la société Total-Guinée ont fait un don de plusieurs Kits de toilettes pour nourrissons et enfants hospitalisés de l’Institut de nutrition et de la santé de l’enfant (INSE) de Donka.

Ce don d’une grande portée est composé de 50 kits pour la toilette du bébé, 50 cartons de savon, 100 bouteilles d’eau de javel, 100 paquets de couches Pampers.

Pour Mme Bah Fatoumata Diallo, Secrétaire générale du bureau syndical de Total Guinée, àl’instar de toutes les femmes du monde, celles de Total Guinée sont fières de célébrer la fête internationale de la femme ce 8 mars 2019. Selon elle cette journée est dédiée aux femmes et aux enfants du centre de nutrition de Donka.

‘’ Pourquoi ce centre ? C’est tout simple parce que le thème de cette année est consacré en Guinée à l’autonomisation de la femme guinéenne. Les braves femmes de ce centre ayant besoin du soutien et d’une assistance, nous avons jugé nécessaire de leur apporter ce modeste don en matériels de première nécessité pour les nouveau-nés’’, a souligné Mme Bah Fatoumata Diallo, Secrétaire générale du bureau syndical de Total Guinée.

Satisfait de ce geste très significatif des femmes de Total Guinée, Dr Traoré Bangaly, Secrétaire administratif du bureau syndical de l’hôpital de Donka a salué cette posture de des femmes qui ont pensé à leurs sœurs en ce jour de fête. Pour le représentant du directeur général de l’INSE à cette cérémonie de remise, ce geste est une preuve de communion entre les femmes de cette entreprise et celles qui ont des enfants hospitalisés.

‘’Cela nous va droit au cœur car ça nous rassure davantage et ça nous comble pour la prise en charge de ces enfants nés avec des problèmes. Nous souhaitons la bienvenue aux braves femmes de Total Guinée qui, à ce jour honorable, ont pensé à faire un geste pour les mamans hospitalisées au sein de notre unité’’, s’est réjoui Dr Traoré Bangaly.

Bintia Bangoura, qui a reçu un kit pour son nouveau-né a exprimé toute sa reconnaissance à l’endroit des donnatrices. Dans son court message, cette dame au sourire a salué l’attitude de ses sœurs qui travaillent au sein de cette compagnie.

‘’ Nous sommes vraiment contentes pour cette attitude. Au lieu de porter des habits de fête et aller danser au palais, c’est ce genre de comportement qu’il faut avoir. Venir à l’hôpital au chevet des malades et des femmes nécessiteuses, c’est la meilleure façon de commémorer une journée de fête. Nous leur sommes reconnaissantes et leur souhaitons pleins succès dans tout ce qu’elles entreprennent’’, a indiqué notre interlocutrice, toute rayonnante de bonheur.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13