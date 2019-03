Le Groupe Bolloré offre des équipements et des bourses aux étudiantes de l’ENAM…

CONAKRY-En marge de la journée internationale des droits des femmes, le Groupe Bolloré a offert des dons aux étudiantes de l’ENAM. Composés d’une bourse d’excellence pour les étudiantes brillantes et des équipements de protection individuelle pour toutes les étudiantes, ces dons vont accroitre la qualité de formation des bénéficiaires.

La remise de ce don a eu lieu ce vendredi 8 mars 2019 à l’Ecole Nationale des Arts et Métiers sis à Coléyah en présence du Directeur Général pays du Groupe Bolloré en Guinée et la Directrice Générale de Conakry Terminal.

Le Directeur Général pays du Groupe Bolloré en Guinée a expliqué que plusieurs obstacles se dressent devant les filles en âge de d’être scolarisées ou en situation de classe. Parmi ces obstacles, il a cité la pauvreté des familles, les traditions culturelles d’inégalité des genres, les mariages précoces et forcés et les grossesses précoces. C’est pourquoi il a initié un projet qui durera 3 ans pour l’Ecole Nationale des Arts et Métiers (ENAM).

« Le Groupe Bolloré a décidé d’accompagner l’Ecole Nationale des Arts et Métiers à travers un projet qui s’articule autour de quatre volets. Un don d’équipements de protection individuelle (EPI) aux étudiantes, un stage au sein de notre entreprise pour des étudiantes des filières électricité, mécanique auto, mécanique maintenance et froid, l’octroi des bourses d’excellence aux étudiantes méritantes issues des familles modestes, la prise en charge des répétitions ou des cours de rattrapages de niveau pour les étudiantes », a expliqué Jean Christophe Tranchepain avant d’affirmer qu’il est heureux d’avoir signé cette convention de partenariat avec la Direction de l’ENAM pour le bonheur des étudiantes à cette date consacrée à la fête internationale des droits des femmes.

La Directrice générale de Conakry Terminal a quant à elle donné la nature des équipements qu’a bénéficié ces étudiantes. « Le Groupe Bolloré a offert des blouses, des casques, des lunettes de soudures, des gants de protection et des chaussures de sécurité », a cité Madame Traoré Tahirou Barry.

Le Directeur Général de l’Ecole Nationale des Arts et Métiers a à son tour remercié le Groupe Bolloré pour ce geste. Il assure ensuite que ses équipements seront utilisés à bon escient.

« Ces équipements sont nécessaires pour les filles et femmes de l’ENAM à leurs processus de formation. A leur nom et au nom de l’ensemble des étudiants de cette école, au nom de l’ensemble du corps professoral, nous disons un grand merci à Bolloré et nous vous promettons que ces équipements seront rationnellement utilisés », a promis Alhassane Sylla.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023