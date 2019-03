La doyenne de l'humanité est japonaise

Kane Tanaka est née le 2 janvier 1903, l'année même où les frères Orville et Wilbur Wright ont réussi le premier vol motorisé de l'histoire, acte de naissance de l'aviation moderne.

Elle dit aimer les mathématiques et considère que le meilleur moment de sa vie c'est «maintenant».

Son intronisation officielle comme doyenne de l'humanité a été célébrée dans la maison de retraite où elle réside, à Fukuoka, dans l'ouest du Japon, lors d'une cérémonie en présence du maire de la ville, Soichiro Takashima.

Quand on lui a demandé quel avait été le moment le plus heureux de sa vie, elle a répondu: «maintenant». Mariée en 1922 à Hideo Tanaka, elle a eu quatre enfants et en a adopté un cinquième.

Passionnée du jeu Othello

Le matin, elle se réveille le plus souvent à 6h. L'après-midi, elle étudie les mathématiques et pratique la calligraphie. «L'un de ses passe-temps favoris est le jeu Othello, elle est devenue experte dans ce classique des jeux de sociétés et parvient souvent à battre le personnel de la maison», ajoute le Guinness des Records.

Le Japon, connu pour la longue espérance de vie de ses habitants, peut se prévaloir d'avoir été la patrie de plusieurs doyens, dont Jiroemon Kimura, mort en juin 2013 à 116 ans et qui détient le record de longévité masculine, et Masazo Nonaka, mort en janvier à l'âge de 113 ans alors qu'il était l'homme le plus âgé du monde.

Selon le Guinness, le record de longévité pouvant être prouvé officiellement, tous sexes confondus, reste détenu par la Française Jeanne Calment, décédée en 1997 à l'âge de 122 ans et 164 jours. Des chercheurs russes l'ont mis en doute récemment, sans convaincre un collège d'experts français qui ont examiné en janvier leurs arguments.

