Cellou accuse Alpha : "il a tué les enfants des gens, aujourd’hui il casse leurs maisons…"

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo est très en colère contre Alpha Condé ! L’opposant pointe un doit accusateur contre le Chef de l’Etat qui selon lui a fait tuer les enfants de pauvres citoyens et aujourd’hui il casse leurs maisons d’habitation.

S’exprimant ce samedi 9 mars 2019 sur l’affaire Kaporo-rails, le leader de l’UFDG a soutenu que c’est son parti qui est visé à travers cette opération de déguerpissement et de casses.

« C’est Alpha Condé qui décide d’humilier les gens, de détruire leurs maisons, les écoles, les centres de santé. Pourquoi ? Ce n’est pas de la récupération des terres, c’est le combat contre l’UFDG et ses militants. On sait que Ratoma c’est le fief de l’UFDG (…) On aurait pu prendre des dispositions parce que ce sont des fils du pays qui y habitent. Même une armée d’occupation ne peut pas se comporter comme ça avec des êtres humains. C’est Alpha Condé seul qui peut faire ça », a martelé Cellou Dalein Diallo, les yeux rougis de colère.

Alpha Condé a promis d’être sans état d’âme dans la campagne du déguerpissement et de récupération des domaines de l’Etat. Cette opération du gouvernement suscite la controverse. Beaucoup d’entre eux habitaient là-bas avant que le décret déclarant la zone comme réserve foncière de l’Etat ne soit pris, a révélé le leader de l’UFDG. Mieux, dit-il, l’Etat n’a rien fait pour empêcher que les gens s’installent.

« Nous devons continuer notre combat pour débarrasser la Guinée de ces hommes sans foi ni loi qui n’ont pas pitié. C’est une calamité créée par l’Etat qui devrait être le premier à secourir les citoyens. Restons mobilisés pour débarrasser la Guinée de ce gouvernement criminel (…) Alpha Condé a suspendu une partie de la Constitution… il fait tuer plus de 103 jeunes, il n’y a jamais d’enquête, jamais d’assistance. Il a tué des enfants des gens aujourd’hui, il détruit leurs maisons », a fustigé l’ancien premier ministre.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112